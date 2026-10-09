Η ψυχική υγεία έγινε trend. Πόσο ασφαλείς είναι οι συμβουλές που βλέπουμε σε reels;

Ανοίγεις το κινητό για λίγα λεπτά και πριν προλάβεις να το αφήσεις, έχεις ακούσει ότι η αναβλητικότητά σου δείχνει τραύμα, ότι ο σύντροφός σου είναι ναρκισσιστής ή ότι ένα συγκεκριμένο στιλ δεσίματος εξηγεί όλες τις σχέσεις σου. Οι αναρτήσεις για την ψυχική υγεία έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας και συχνά αγγίζουν θέματα που μας απασχολούν πραγματικά. Αυτό δεν τις κάνει όλες προβληματικές. Μια καλή ανάρτηση μπορεί να μας δώσει λέξεις για κάτι που δυσκολευόμαστε να περιγράψουμε ή να μας παρακινήσει να ζητήσουμε βοήθεια. Το πρόβλημα αρχίζει όταν ένα σύντομο βίντεο παρουσιάζει μια πιθανότητα σαν βεβαιότητα και μας καλεί να βγάλουμε συμπεράσματα για τον εαυτό μας ή τους άλλους χωρίς το απαραίτητο πλαίσιο.

Ένα βίντεο δεν μπορεί να σε γνωρίζει

Ένα reel μπορεί να περιγράφει μια εμπειρία που σου φαίνεται οικεία. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι περιγράφει με ακρίβεια τη δική σου ζωή. Πολλές συμπεριφορές έχουν περισσότερες από μία εξηγήσεις. Η απόσταση σε μια σχέση, για παράδειγμα, μπορεί να προκύπτει από διαφορετικές ανάγκες, άγχος, συγκυρίες ή δυσκολίες στην επικοινωνία. Μια ανάρτηση δεν έχει τον χρόνο ούτε τις πληροφορίες για να ξεχωρίσει τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί η ψυχολογία μπορούν να μας βοηθήσουν να σκεφτούμε. Δεν χρειάζεται, όμως, να τις μετατρέπουμε σε ταμπέλες. Το ότι αναγνωρίζεις ένα στοιχείο του εαυτού σου σε ένα βίντεο δεν αποτελεί διάγνωση.

Τι μπορεί να σου προσφέρει ένας λογαριασμός

Ένας λογαριασμός ψυχικής υγείας μπορεί να δώσει γενικές πληροφορίες, να ανοίξει μια συζήτηση ή να σε βοηθήσει να σκεφτείς αν χρειάζεσαι στήριξη. Δεν μπορεί να γνωρίζει το ιστορικό σου, να αξιολογήσει την κατάστασή σου μέσα από ένα σχόλιο ή να αποφασίσει τι πρέπει να κάνεις σε μια δύσκολη σχέση.

Γι’ αυτό έχει σημασία να ξεχωρίζουμε την ενημέρωση από την προσωπική φροντίδα. Η πρώτη μπορεί να ξεκινήσει από ένα άρθρο ή μια ανάρτηση. Η δεύτερη χρειάζεται επικοινωνία με κατάλληλο επαγγελματία, ο οποίος θα ακούσει τη δική σου ιστορία και θα εξετάσει μαζί σου τι σε δυσκολεύει.

Τι να κοιτάξεις πριν εμπιστευτείς έναν ειδικό

Αν κάποιος παρουσιάζεται ως ψυχολόγος, αναζήτησε σαφείς πληροφορίες για τις σπουδές και την επαγγελματική του ιδιότητα. Στην Ελλάδα, η άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου προϋποθέτει συγκεκριμένο τίτλο σπουδών και την προβλεπόμενη διαδικασία αναγγελίας. Τα σχετικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις περιγράφονται στις επίσημες υπηρεσίες του gov.gr και του EUGO.

Δες επίσης πώς μιλά για τους ανθρώπους που ζητούν βοήθεια. Ένας λογαριασμός που υπόσχεται να λύσει κάθε πρόβλημα, μοιράζει διαγνώσεις σε αγνώστους ή παρουσιάζει μία μόνο εξήγηση για περίπλοκες καταστάσεις αξίζει επιφύλαξη. Αντίθετα, η προσεκτική ενημέρωση αναγνωρίζει τα όριά της και δεν υποκαθιστά την προσωπική αξιολόγηση.

Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας έθεσε τον Σεπτέμβριο του 2026 σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για τον επαγγελματικό κώδικα των ψυχολόγων και τη χρήση των social media. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου. Επειδή πρόκειται για σχέδιο νόμου, δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ήδη ισχύουσα ρύθμιση.

Κράτησε την πληροφορία, άφησε τη βιαστική ετυμηγορία

Δεν χρειάζεται να αποφεύγεις κάθε ανάρτηση για την ψυχική υγεία. Μπορείς, όμως, να τη βλέπεις ως αφορμή για σκέψη και όχι ως τελική απάντηση. Αν κάτι σε προβληματίσει, σημείωσέ το και συζήτησέ το με έναν επαγγελματία που έχει τα κατάλληλα προσόντα. Η ψυχική υγεία δεν χωρά σε μια έτοιμη ετικέτα ούτε σε μία συμβουλή για όλους. Και όταν μια δυσκολία επηρεάζει την καθημερινότητά σου, αξίζει να ζητήσεις βοήθεια με βάση τη δική σου εμπειρία, όχι μια διάγνωση που σου έδωσε το feed σου.