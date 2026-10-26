Παιδικό πάρτι… here; Η πρόσκληση γενεθλίων με τους απίστευτους κανόνες που προκάλεσε αντιδράσεις

Μια πρόσκληση σε παιδικό πάρτι γενεθλίων κανονικά φέρνει χαρά και ενθουσιασμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, μάλλον έφερε περισσότερες απορίες παρά χαμόγελα. Κι αυτό γιατί οι γονείς που ανέλαβαν τη διοργάνωση αποφάσισαν να στείλουν στους καλεσμένους ένα email γεμάτο οδηγίες, απαγορεύσεις και απαιτήσεις. Τόσες πολλές, που δύσκολα θυμίζουν μια χαλαρή γιορτή για παιδιά.

Το συγκεκριμένο μήνυμα μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ψυχολόγος και συγγραφέας Λίζα Βάρβογλη, ανοίγοντας μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πού τελειώνει η σωστή οργάνωση και πού αρχίζει η υπερβολή. Πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό αν η πρόσκληση στάλθηκε στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα.

Ούτε αδέλφια, ούτε δώρα εκτός λίστας

Αρχικά, οι οικοδεσπότες ξεκαθαρίζουν ότι στο πάρτι μπορούν να παρευρεθούν μόνο τα παιδιά που έχουν λάβει πρόσκληση. Τα αδέλφια τους δεν είναι ευπρόσδεκτα, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο όριο καλεσμένων.

Μέχρι εδώ, θα μπορούσε κανείς να κατανοήσει τον περιορισμό. Ωστόσο, οι απαιτήσεις συνεχίζονται και στα δώρα. Οι γονείς πρέπει να επιλέξουν κάτι αποκλειστικά από μια προκαθορισμένη λίστα, ώστε να μη βρεθεί το παιδί με δύο ίδια δώρα. Μάλιστα, οι διοργανωτές διευκρινίζουν ότι δεν επιθυμούν μεταχειρισμένα αντικείμενα.

Dress code για παιδιά και έγκριση της εμφάνισης

Το πιο ιδιαίτερο κομμάτι της πρόσκλησης αφορά το ντύσιμο. Επειδή το πάρτι έχει ως βασικό χρώμα το μπλε, όλα τα παιδιά καλούνται να φορέσουν ρούχα στις αντίστοιχες αποχρώσεις. Και δεν αρκεί απλώς να ακολουθήσουν το θέμα της γιορτής. Οι γονείς πρέπει να στείλουν φωτογραφία με το ντύσιμο που έχουν επιλέξει πριν από το πάρτι.

Οι κανόνες, όμως, δεν περιορίζονται στους μικρούς καλεσμένους. Οι μητέρες καλούνται να αφήσουν τα ψηλοτάκουνα παπούτσια στο σπίτι, προκειμένου να προστατευτεί το γκαζόν από πιθανές φθορές.

Παράλληλα, οι γονείς δεν μπορούν να αφήσουν τα παιδιά και να αποχωρήσουν. Πρέπει να παραμείνουν στον χώρο και να βοηθούν στην επίβλεψή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της γιορτής.

Ακόμη και το τραγούδι των γενεθλίων θέλει πρόβα!

Και εκεί που πιστεύεις ότι οι οδηγίες τελείωσαν, έρχεται ίσως η πιο παράξενη απαίτηση. Οι οικοδεσπότες θέλουν τα παιδιά να έχουν κάνει εξάσκηση στο τραγούδι των γενεθλίων, ώστε να το τραγουδήσουν όλα μαζί σωστά την ώρα που θα καταγράφεται η στιγμή σε βίντεο.

Επιπλέον, οι μικροί καλεσμένοι δεν πρέπει να τρέχουν μέσα στο σπίτι και καλό θα ήταν να περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στον κήπο.

Βέβαια, μέσα σε αυτή τη μεγάλη λίστα υπάρχουν και απολύτως λογικές οδηγίες. Για παράδειγμα, οι γονείς καλούνται να ενημερώσουν για πιθανές τροφικές αλλεργίες ή ιδιαίτερες ανάγκες υποστήριξης των παιδιών τους. Πρόκειται για πληροφορίες που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή της γιορτής.

Τελικά, πάμε σε πάρτι ή έχουμε να περάσουμε από συνέντευξη;

Η Λίζα Βάρβογλη, δημοσιεύοντας την πρόσκληση, έθεσε ένα απλό ερώτημα. Πώς θα αντιδρούσαμε αν λαμβάναμε ένα τέτοιο email; Θα ακολουθούσαμε όλες τις οδηγίες, θα ζητούσαμε εξηγήσεις ή θα βρίσκαμε έναν ευγενικό τρόπο να αρνηθούμε;

Φυσικά, κάθε οικογένεια έχει δικαίωμα να οργανώνει το πάρτι του παιδιού της όπως επιθυμεί. Είναι επίσης λογικό να υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες, ιδιαίτερα όταν φιλοξενούνται πολλά παιδιά σε έναν χώρο.

Υπάρχει, όμως, μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να θέλεις να κυλήσουν όλα όμορφα και στο να προσπαθείς να ελέγξεις κάθε λεπτομέρεια. Από το χρώμα των ρούχων μέχρι τον τρόπο που θα τραγουδήσουν τα παιδιά, η υπερβολική οργάνωση κινδυνεύει να στερήσει από μια γιορτή τον αυθορμητισμό της.

Στο τέλος της ημέρας, ένα παιδικό πάρτι δεν χρειάζεται να είναι τέλειο για να είναι πετυχημένο. Χρειάζεται παιδιά που γελούν, παίζουν, διασκεδάζουν και δημιουργούν όμορφες αναμνήσεις. Ακόμη κι αν κάποιος φορέσει κόκκινο αντί για μπλε ή τραγουδήσει λίγο φάλτσα το «Χρόνια πολλά».