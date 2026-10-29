Ο κόκορας που δεν έφυγε ποτέ από το νοσοκομείο και περίμενε τον άνθρώπό του!

Εδώ και χρόνια, ένας κόκορας με το όνομα Μαρτίν ζει γύρω από το Ογκολογικό Ινστιτούτο της Ανατολικής Βολιβίας, στην πόλη Σάντα Κρους. Η ιστορία του θυμίζει εκείνη του Χάτσικο, του σκύλου που περίμενε για χρόνια τον άνθρωπό του σε έναν σταθμό του Τόκιο.

Ο Μαρτίν έφτασε στο νοσοκομείο πριν από οκτώ χρόνια, όταν ο ιδιοκτήτης του ταξίδεψε εκεί για θεραπεία καρκίνου. Ο άνδρας πέθανε, όμως ο κόκορας δεν έφυγε από τον χώρο όπου είχαν φτάσει μαζί.

Από τότε κυκλοφορεί στην είσοδο του ινστιτούτου και κουρνιάζει στα δέντρα. Εργαζόμενοι του νοσοκομείου και καταστηματάρχες της περιοχής τού προσφέρουν τροφή, ενώ εκείνος πλησιάζει όσους του δίνουν κάτι να φάει.

«Ο Χάτσικο της Βολιβίας»

Οι ντόπιοι αποκαλούν τον Μαρτίν «Χάτσικο της Βολιβίας». Η ήρεμη παρουσία του έχει γίνει οικεία για ασθενείς, επισκέπτες και εργαζομένους του νοσοκομείου. Παρότι κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς γιατί μένει εκεί, η ιστορία του έχει αγγίξει πολλούς ανθρώπους.