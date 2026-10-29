Το Halloween ζωντανεύει με τις LG OLED TVS

Η ατμόσφαιρα μυστηρίου ζωντανεύει στο σαλόνι μέσα από την πρωτοποριακή τεχνολογία OLED της LG Electronics. Είτε πρόκειται για ένα στοιχειωμένο σπίτι, ένα μαγικό δάσος ή ένα αγαπημένο κινηματογραφικό σύμπαν, οι δυναμικοί φωτισμοί, τα εντυπωσιακά σκηνικά και οι εναλλαγές εικόνων αποτυπώνονται με ακρίβεια και ζωντάνια, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία θέασης.[1]

Στην καρδιά της τεχνολογίας OLED, βρίσκονται το Perfect Black & Perfect Color[2], που προσφέρουν εντυπωσιακή αντίθεση, αναδεικνύοντας κάθε λεπτομέρεια των σκηνικών και των φωτισμών[3]. Η υψηλή ποιότητα εικόνας και η ομαλή απόδοση της κίνησης ενισχύουν κάθε σκηνή, από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές μέχρι εκείνες γεμάτες αγωνία και δράση.

Η βελτιστοποίηση της εικόνας και του ήχου σε πραγματικό χρόνο βασίζεται στον προηγμένο επεξεργαστή ΑΙ[4], αναβαθμίζοντας κάθε κινηματογραφική βραδιά στο σπίτι. Ειδικά τις βραδιές του Halloween, σκοτεινές σκηνές, μυστηριώδη σκηνικά και στιγμές αγωνίας αποκτούν μεγαλύτερη ένταση, ενώ ο ήχος[5] προσαρμόζεται στο περιεχόμενο, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και καθηλωτικής εμπειρίας ψυχαγωγίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον σχεδιασμό, με τις LG OLED τηλεοράσεις να ενσωματώνονται αρμονικά σε κάθε χώρο και να αναβαθμίζουν την αισθητική του μέσα από τον λιτό σχεδιασμό και την εξαιρετικά λεπτή κατασκευή τους.[6]

Οι LG OLED τηλεοράσεις ξεπερνούν τον παραδοσιακό ρόλο μίας απλής συσκευής ψυχαγωγίας συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα εικόνας, ρεαλιστική απόδοση περιεχομένου, άμεση πρόσβαση σε streaming υπηρεσίες[7] και ευκολία χρήσης. Έτσι, ένα Halloween movie night μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας, όπου κάθε σκοτεινή σκηνή, ανατροπή και στιγμή αγωνίας αποκτά τη δική της ένταση.

Με την προηγμένη τεχνολογία OLED και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, το Halloween ζωντανεύει στην οθόνη, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα μυστηρίου στο σαλόνι.

[1] Αφορά τα μοντέλα: G6,C6, B6, W6

[2]Η οθόνη LG OLED είναι πιστοποιημένη από την Intertek για 100% Color Fidelity, όπως μετράται από το CIE DE2000 με 125 χρωματικά μοτίβα. Το Color Gamut Volume (CGV) οθόνης είναι ισοδύναμο ή υπερβαίνει το Color Gamut Volume του χρωματικού φάσματος DCI-P3, όπως επαληθεύεται ανεξάρτητα από την Intertek. Η οθόνη LG OLED είναι πιστοποιημένη από την UL για τέλειο μαύρο και τέλειο χρώμα. Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον φωτισμό περιβάλλοντος και το περιβάλλον προβολής.

[3] Η φωτεινότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, το μέγεθος οθόνης και την περιοχή της αγοράς. Η μέγιστη φωτεινότητα είναι 3,2 φορές φωτεινότερη από τη συμβατική OLED στο παράθυρο 3% μέσω εσωτερικών μετρήσεων. Το X3.2 Brighter ισχύει για το μοντέλο OLED C6 83/77 ιντσών

[4] Αφορά τις LG OLED AI TVS από το lineup 2025 και μετά.

[5] Ο ήχος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον ακρόασης.

[6] Το μέγεθος πλαισίου διαφέρει ανάλογα με τη σειρά και το μέγεθος.

[7] Μπορεί να απαιτούνται ξεχωριστές αγορές ή συνδρομή σε υπηρεσίες streaming.