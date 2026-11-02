Μάρθα Κατσαρού
News
3 min read

Mariah Carey: Αποχαιρέτησε το Halloween με punk rock διάθεση και καλωσόρισε τα Χριστούγεννα με τον δικό της τρόπο!

Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News!
Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.
Add as preferred source on Google

Για κάποιους τα Χριστούγεννα ξεκινούν όταν στολίσουν το δέντρο τους, για άλλους όταν ανάψουν τα πρώτα λαμπάκια στους δρόμους. Για τη Mariah Carey, όμως, υπάρχει μία και μοναδική ημερομηνία που σηματοδοτεί την έναρξη της γιορτινής περιόδου και αυτή είναι η 1η Νοεμβρίου! Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η αγαπημένη τραγουδίστρια φρόντισε να μας βάλει από νωρίς σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, δημοσιεύοντας ένα απολαυστικό βίντεο που συνδυάζει μουσική, χιούμορ και αρκετή δόση θεατρικότητας.

Από την punk rock σκηνή στη χριστουγεννιάτικη μαγεία

Αυτή τη φορά, η Mariah Carey άφησε για λίγο στην άκρη τις λαμπερές τουαλέτες και επέλεξε να μας δείξει μια διαφορετική πλευρά της. Η ιστορία ξεκινά σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης, το βράδυ του Halloween, μόλις δύο λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα.

Με punk rock εμφάνιση, έντονο μακιγιάζ και εντελώς διαφορετικό μουσικό ύφος, η τραγουδίστρια ανεβαίνει στη σκηνή και ερμηνεύει το «Hermit». Η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού παραπέμπει σε ένα λιγότερο γνωστό κεφάλαιο της καριέρας της, όταν τη δεκαετία του ’90 είχε ασχοληθεί με την εναλλακτική rock μουσική μέσα από το συγκρότημα Chick.


Όλα, ωστόσο, αλλάζουν μόλις το ρολόι δείξει 00:00. Το Halloween τελειώνει, ο Νοέμβριος μπαίνει και μαζί του επιστρέφει η Mariah που όλοι έχουμε συνδέσει με τα Χριστούγεννα.

Η punk εμφάνιση δίνει τη θέση της σε ένα εντυπωσιακό γιορτινό σκηνικό, με τη διάσημη σταρ να εμφανίζεται στην κορυφή ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου, ανάμεσα σε στολίδια και ταράνδους. Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η χαρακτηριστική της ατάκα, «It’s time!», που έχει γίνει πλέον το ανεπίσημο σύνθημα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

See also

Το τραγούδι που δεν λείπει από κανένα χριστουγεννιάτικο playlist

Η Mariah Carey έχει καταφέρει κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Να συνδέσει το όνομά της με μία ολόκληρη εποχή του χρόνου, χάρη στο θρυλικό «All I Want for Christmas Is You».

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1994, μέσα από το άλμπουμ «Merry Christmas», και περισσότερα από 30 χρόνια αργότερα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες παγκοσμίως.

Μάλιστα, η επιστροφή του στις υψηλές θέσεις των μουσικών charts κάθε γιορτινή περίοδο έχει εξελιχθεί σε παράδοση, όπως ακριβώς και τα ετήσια βίντεο της τραγουδίστριας.

Και μπορεί μέχρι τα Χριστούγεννα να απομένουν ακόμη αρκετές εβδομάδες, όμως η Mariah Carey έδωσε ήδη το σύνθημα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και η πιο γιορτινή εποχή του χρόνου είναι πλέον λίγο πιο κοντά!

 

Tags
Show Comments (0)

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *