Ελένη Φουρέιρα: Η απίθανη μεταμόρφωσή της για το Halloween που δεν περίμενε κανείς

Η Ελένη Φουρέιρα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι της αρέσει να παίζει με την εικόνα της και να δοκιμάζει πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Φέτος, λοιπόν, το Halloween ήταν η τέλεια αφορμή για να αφήσει στην άκρη τις λαμπερές εμφανίσεις της και να υποδυθεί έναν χαρακτήρα που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς να επιλέγει.

Η τραγουδίστρια μεταμορφώθηκε στον James Patrick March από την πέμπτη σεζόν της σειράς «American Horror Story», έναν από τους πιο σκοτεινούς χαρακτήρες της τηλεοπτικής ιστορίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαβόητου Hotel Cortez, τον οποίο υποδύθηκε ο Evan Peters.

Με κοστούμι, χαρακτηριστικό μουστάκι και ύφος που παρέπεμπε στον τηλεοπτικό χαρακτήρα, η Ελένη Φουρέιρα κατάφερε να δημιουργήσει μια εμφάνιση εντελώς διαφορετική από όσες έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.

Μάλιστα, μοιράστηκε φωτογραφίες από τη μεταμφίεσή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τη φετινή Halloween επιλογή της.

Και μπορεί το Halloween να προσφέρεται για εντυπωσιακά μακιγιάζ και ιδιαίτερα κοστούμια, όμως η Φουρέιρα προτίμησε κάτι πιο κινηματογραφικό, με αρκετή δόση μυστηρίου και μαύρου χιούμορ. Μια επιλογή που σίγουρα δεν περίμεναν πολλοί!