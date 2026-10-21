Χάρης Ρώμας: “Θα παραμείνω κουκλάκι ζωγραφιστό για πολλά χρόνια ακόμα, έτσι για να σκάσουν οι haters”

Για την απόφασή του να ακολουθήσει την υποκριτική, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα του βήματα, αλλά και τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media μίλησε ο Χάρης Ρώμας, σε μια συνέντευξη με προσωπικές αποκαλύψεις και αρκετές δόσεις χιούμορ.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και σεναριογράφος βρέθηκε καλεσμένος στο K-Zone Vidcast με τον Κυριάκο Ανδρόνη, όπου θυμήθηκε την περίοδο που αποφάσισε να αλλάξει πορεία στη ζωή του, παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους τηλεοπτικούς χαρακτήρες που τον καθιέρωσαν, αλλά και στη σχέση του με τη δημοσιότητα.

Η απόφαση που τον έφερε σε σύγκρουση με τον πατέρα του

Μπορεί σήμερα το όνομά του να έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, ωστόσο η διαδρομή του προς την υποκριτική δεν ήταν καθόλου εύκολη.

Όπως αποκάλυψε, σε ηλικία μόλις 22 ετών, ενώ σπούδαζε Ιατρική, αποφάσισε πως ήθελε να ασχοληθεί με το θέατρο και να φοιτήσει σε δραματική σχολή. Η επιλογή του, όμως, δεν βρήκε σύμφωνο τον πατέρα του, με αποτέλεσμα οι δυο τους να έρθουν σε έντονη σύγκρουση.

«Αναγκάστηκα να φύγω από το σπίτι μου και να δουλεύω και σε μπαρ το βράδυ», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας μια περίοδο κατά την οποία χρειάστηκε να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις.

Μάλιστα, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως τίποτα στην επαγγελματική του πορεία δεν ήρθε χωρίς προσπάθεια, τονίζοντας: «Ήμουνα πάντα ένας σκληρά εργαζόμενος καλλιτέχνης και γενικά άνθρωπος».

Από τον Κατακουζηνό στον Πώποτα

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι τηλεοπτικοί ρόλοι που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό. Ο «Κωνσταντίνος Κατακουζηνός» και ο «Περίανδρος Πώποτας» παραμένουν δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της καριέρας του.

Ο ίδιος, πάντως, διαφωνεί με την άποψη ότι οι ρόλοι που έχει υποδυθεί μοιάζουν μεταξύ τους. Όπως εξήγησε, κάθε χαρακτήρας διαθέτει τη δική του προσωπικότητα, τις αντιφάσεις και τις αδυναμίες του, στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό.

Η ενόχλησή του με τα social media και τα σχόλια για τα χρήματα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Χάρης Ρώμας στάθηκε στη δύναμη που έχουν αποκτήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και αναγνωρίζει ότι αποτελούν ένα χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τα λανθασμένα πρότυπα και τις παραπλανητικές εικόνες που συχνά προβάλλουν.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερα αιχμηρή φράση, χαρακτηρίζοντας τα social media ως «το χειρότερο όπλο εναντίον κάθε αξιοπρέπειας».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και σε σχόλια που αφήνουν χρήστες του διαδικτύου σχετικά με την οικονομική του κατάσταση, εκφράζοντας την ενόχλησή του για όσους θεωρούν πως η επαγγελματική επιτυχία του ήρθε εύκολα.

«Ξέρεις πόσες φορές έχω διαβάσει σχόλια του τύπου “τρως και εσύ καλά”. Από πού τρώω καλά εγώ; Δούλεψα σε όλη μου τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε: «Καμία επιδότηση δεν πήρα ποτέ και ούτε αίτημα δεν έκανα ποτέ».

Η χιουμοριστική απάντηση στους haters

Παρά την ενόχλησή του για ορισμένα σχόλια, ο Χάρης Ρώμας φαίνεται πως επιλέγει να αντιμετωπίζει με χιούμορ όσους ασχολούνται αρνητικά με την εικόνα του.

Με αφορμή αναρτήσεις που συγκρίνουν την εμφάνιση γνωστών προσώπων στο πέρασμα των χρόνων, έδωσε τη δική του αποστομωτική απάντηση.

«Δεν θα κάνω το χατίρι σε αυτούς τους haters. Θα παραμείνω κουκλάκι ζωγραφιστό για πολλά χρόνια ακόμα, έτσι για να σκάσουν οι haters», είπε χαμογελώντας.

Μια ατάκα με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, που έδωσε έναν πιο ανάλαφρο τόνο στη συζήτηση, έπειτα από τις προσωπικές αναφορές στις δυσκολίες και τις επιλογές που καθόρισαν τη ζωή του.