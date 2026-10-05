Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ: Τα χρυσά δαχτυλίδια που φούντωσαν ξανά τις φήμες για κρυφό γάμο!

Μπορεί ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα πολλά φώτα της δημοσιότητας, όμως μια λεπτομέρεια στην τελευταία κοινή τους εμφάνιση ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει τα σενάρια περί γάμου. Και οι δύο εμφανίστηκαν στο Παρίσι φορώντας χρυσά δαχτυλίδια στο αριστερό χέρι, τα οποία έμοιαζαν με βέρες.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου, την ώρα που αποχωρούσε από δείπνο στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο 51χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα σκούρο πράσινο ολόσωμο σύνολο με ανοιχτό καφέ μπουφάν, ενώ η 31χρονη Τζίτζι Χαντίντ φορούσε ριγέ γκρι σακάκι πάνω από κρεμ μπλούζα, τζιν και καφέ τσάντα.

Bradley Cooper and Gigi Hadid first sparked marriage rumors last summer when they were photographed wearing matching gold bands on their left ring fingers https://t.co/YlKBhg5iX0 🔗 https://t.co/uXYwrhGVvc — Daily Mail (@DailyMail) October 4, 2026

Οι δυο τους κινήθηκαν διακριτικά προς το αυτοκίνητο που τους περίμενε, ωστόσο τα χρυσά δαχτυλίδια στα χέρια τους ήταν εκείνα που τελικά έκλεψαν την προσοχή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται με τα συγκεκριμένα δαχτυλίδια

Τα νέα στιγμιότυπα αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που τα συγκεκριμένα κοσμήματα προκαλούν συζητήσεις. Δύο μήνες νωρίτερα, τον Αύγουστο, ο Κούπερ και η Χαντίντ είχαν φωτογραφηθεί και πάλι στο Παρίσι με παρόμοια χρυσά δαχτυλίδια στο αριστερό χέρι, με τις φήμες για έναν πιθανό μυστικό γάμο να ξεκινούν ήδη από τότε.

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει παντρευτεί, επομένως τα δαχτυλίδια από μόνα τους δεν αποτελούν απόδειξη γάμου.

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Η σχέση τους μετρά ήδη τρία χρόνια

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει παντρευτεί μία φορά στο παρελθόν, με την ηθοποιό Τζένιφερ Εσποζίτο. Ο γάμος τους έγινε τον Δεκέμβριο του 2006, ενώ τον Μάιο του 2007 εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Ο ηθοποιός έχει επίσης μία 9χρονη κόρη με την Ιρίνα Σάικ, με την οποία διατηρεί καλές σχέσεις και συνεργάζεται για την ανατροφή του παιδιού τους.

Από την πλευρά της, η Τζίτζι Χαντίντ έχει μία 6χρονη κόρη με τον πρώην σύντροφό της, Ζέιν Μάλικ. Η σχέση της με τον Μπράντλεϊ Κούπερ μετρά πλέον περίπου τρία χρόνια, ενώ το μοντέλο έχει μιλήσει δημόσια για τη διαφορετική δυναμική που έχει αναπτύξει μαζί του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη curators of pop culture (@deuxmoi)



«Αυτό που είναι όμορφο στην τωρινή μου σχέση και τόσο διαφορετικό από όσα έχω ζήσει στο παρελθόν είναι η δυνατότητα να είμαστε βαθιά ειλικρινείς. Να λέμε τι σκεφτόμαστε, τη στιγμή που το σκεφτόμαστε» είχε δηλώσει η Χαντίντ αναφερόμενη στη σχέση της με τον ηθοποιό.

Για την ώρα, λοιπόν, ο μυστικός γάμος παραμένει στη σφαίρα της φημολογίας. Τα ίδια χρυσά δαχτυλίδια, όμως, έχουν πλέον εμφανιστεί περισσότερες από μία φορές και αυτό ήταν αρκετό για να κάνει τα σχετικά σενάρια να επιστρέψουν.