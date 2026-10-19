Φθινοπωρινή διακόσμηση: Μικρές αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου πιο ζεστό και όμορφο

Το φθινόπωρο έχει έναν δικό του τρόπο να μας κάνει να αγαπάμε λίγο περισσότερο το σπίτι μας. Οι βραδιές στον καναπέ γίνονται πιο απολαυστικές, τα κεριά ανάβουν ξανά και η ανάγκη για έναν ζεστό, όμορφο χώρο μεγαλώνει. Κι αν σκέφτεσαι να κάνεις μερικές αλλαγές, η φθινοπωρινή διακόσμηση δεν χρειάζεται απαραίτητα πολλά χρήματα ή μεγάλες ανατροπές. Μερικές μικρές πινελιές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Με αυτή τη φιλοσοφία, η ΙΚΕΑ υποδέχεται τον Οκτώβριο με νέες προτάσεις για κάθε γωνιά του σπιτιού.

Φθινοπωρινή διακόσμηση με λουλούδια και ζεστές υφές

Μπορεί να έχουμε συνδέσει τα λουλούδια με την άνοιξη, όμως φέτος βρίσκουν τη θέση τους και στη φθινοπωρινή διακόσμηση. Η παπλωματοθήκη ARENBOK, από βαμβάκι και lyocell, φέρνει μια ρομαντική διάθεση στο υπνοδωμάτιο, ενώ ο καναπές EKTORP αποκτά ένα όμορφο ανθισμένο μοτίβο που δίνει χαρακτήρα στο σαλόνι.

Και επειδή το φθινόπωρο θέλει τον κατάλληλο φωτισμό, τα νέα αρωματικά κεριά PÄRLHÖNA, με άρωμα τριαντάφυλλου και γαρύφαλλου, μαζί με το φωτιστικό δαπέδου AKTERSPRING, δημιουργούν την ιδανική ατμόσφαιρα για χαλαρές βραδιές στο σπίτι.

Το Halloween έρχεται με παιχνιδιάρικη διάθεση

Αν αγαπάς το Halloween και σου αρέσει να δημιουργείς μικρές θεματικές γωνιές, η ανανεωμένη σειρά KUSTFYR έχει αρκετές ενδιαφέρουσες προτάσεις. Από διακοσμητικά και φωτιστικά μέχρι μαγειρικά σκεύη και αξεσουάρ, η συλλογή δίνει στο σπίτι μια χαριτωμένη spooky διάθεση, χωρίς υπερβολές. Πρόσθεσε μερικά αφράτα μαξιλάρια, άναψε ένα κερί με άρωμα ζαχαρωτών και έχεις ήδη δημιουργήσει ένα όμορφο σκηνικό για μια βραδιά με φίλους.

Μια μικρή ανανέωση και στο φθινοπωρινό τραπέζι

Το φθινόπωρο είναι επίσης η εποχή που επιστρέφουμε πιο συχνά στην κουζίνα και απολαμβάνουμε το φαγητό στο σπίτι. Η νέα σειρά GRÅRÄV, με ματ υφές και γκριζοπράσινες αποχρώσεις, περιλαμβάνει πιατέλες, μπολ και κούπες που δίνουν διαφορετικό ύφος στα καθημερινά είδη σερβιρίσματος. Παράλληλα, οι μαντεμένιες κατσαρόλες VARDAGEN, με εμαγιέ επίστρωση και παστέλ χρώματα, συνδυάζουν πρακτικότητα και όμορφο σχεδιασμό.

Νέα έπιπλα για κάθε γωνιά του σπιτιού

Για όσους σκέφτονται μεγαλύτερες αλλαγές, η ΙΚΕΑ παρουσιάζει επίσης νέα έπιπλα, όπως τον καναπέ MALMKÖPING, το γραφείο GULLABERG και τα έπιπλα μπάνιου VIDVESSEL.

Άλλωστε, η φθινοπωρινή διακόσμηση δεν έχει κανόνες. Μπορεί να ξεκινήσει από ένα καινούργιο κερί, μια παπλωματοθήκη ή μια όμορφη κούπα. Το σημαντικό είναι να δημιουργήσεις έναν χώρο που σε εκφράζει και στον οποίο χαίρεσαι να επιστρέφεις κάθε μέρα. Και το φθινόπωρο είναι μια πολύ καλή αφορμή για να το κάνεις!