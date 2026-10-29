Ζώδια: Ημερήσιες Προβλέψεις 29/10/2026

Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη! Για σήμερα, η Σελήνη κινείται στους Διδύμους, ενώ ο Ερμής βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία στον Σκορπιό. Η ημέρα ευνοεί τις συζητήσεις και τις επαφές, αλλά χρειάζεται προσοχή σε βιαστικά συμπεράσματα και λόγια που μπορεί να παρεξηγηθούν.

Κριός

Μια συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις κάτι που σε απασχολεί, αρκεί να ακούσεις και την άλλη πλευρά. Στη δουλειά, απόφυγε να απαντήσεις πάνω στην ένταση και έλεγξε ξανά τις λεπτομέρειες. Ένα μήνυμα ή μια συνάντηση μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση.

Ταύρος

Σήμερα σκέφτεσαι περισσότερο τα οικονομικά και τις προτεραιότητές σου. Πριν κάνεις μια αγορά ή πάρεις μια απόφαση, δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου να το ξανασκεφτεί. Στα προσωπικά, μια ήρεμη κουβέντα μπορεί να φέρει περισσότερη ασφάλεια.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πιο κοινωνική και σου δίνει διάθεση να κινηθείς, να μιλήσεις και να οργανώσεις τα επόμενα βήματα. Πρόσεξε μόνο να μην αναλάβεις περισσότερα απ’ όσα χωρούν πραγματικά στο πρόγραμμά σου. Ένα θέμα από το παρελθόν ίσως επιστρέψει για να το δεις με πιο καθαρό μυαλό.

Καρκίνος

Η ημέρα σε καλεί να χαμηλώσεις λίγο τους ρυθμούς και να ακούσεις τι χρειάζεσαι. Μην πιέσεις τον εαυτό σου να λύσει σήμερα κάθε εκκρεμότητα, ειδικά αν δεν έχεις ακόμη όλες τις πληροφορίες. Μια φίλη μπορεί να σου προσφέρει τη στήριξη που χρειάζεσαι.

Λέων

Οι επαφές με φίλες και συνεργάτιδες μπορεί να φέρουν μια ενδιαφέρουσα ιδέα ή μια χρήσιμη πρόταση. Κράτησε, όμως, μικρό καλάθι μέχρι να μάθεις τις λεπτομέρειες. Στην προσωπική σου ζωή, δείξε το ενδιαφέρον σου χωρίς να περιμένεις από την άλλη πλευρά να καταλάβει μόνη της τι θέλεις.

Παρθένος

Η δουλειά ή μια υποχρέωση που είχες αφήσει στην άκρη μπορεί να ζητήσει ξανά την προσοχή σου. Οργάνωσε τις κινήσεις σου και μην αφήσεις μια παρεξήγηση να χαλάσει τη συνεργασία σου με κάποιο άτομο. Το βράδυ θα σε βοηθήσει να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από τις απαιτήσεις της ημέρας.

Ζυγός

Μια αλλαγή σχεδίων μπορεί τελικά να σου ανοίξει έναν πιο ενδιαφέροντα δρόμο. Αν προκύψει συζήτηση για ταξίδι, σπουδές ή ένα νέο σχέδιο, ζήτησε πρώτα τις πληροφορίες που λείπουν. Στα αισθηματικά, μια τρυφερή κίνηση μπορεί να πει περισσότερα από μια μεγάλη κουβέντα.

Σκορπιός

Ένα οικονομικό ή συναισθηματικό ζήτημα ίσως σε βάλει σε σκέψεις. Μην αφήσεις την καχυποψία να οδηγήσει τη συζήτηση και προσπάθησε να ζητήσεις ξεκάθαρες απαντήσεις. Η μέρα είναι κατάλληλη για να δεις τι χρειάζεται να αλλάξεις, όχι για να πιέσεις μια άμεση λύση.

Τοξότης

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται υπομονή, καθώς μια κουβέντα μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί. Πες αυτό που θέλεις με σαφήνεια και άφησε χώρο και στην άλλη πλευρά να εκφραστεί. Μια παλιά διαφωνία μπορεί να βρει πιο ήρεμο τρόπο επίλυσης.

Αιγόκερως

Η καθημερινότητα θέλει καλύτερη οργάνωση, ειδικά αν έχουν μαζευτεί μικρές εκκρεμότητες. Μην προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μόνη σου και ζήτησε βοήθεια όπου χρειάζεται. Ένα σύντομο διάλειμμα θα σε βοηθήσει να επιστρέψεις στις υποχρεώσεις σου με καθαρότερη σκέψη.

Υδροχόος

Η δημιουργικότητα και η διάθεσή σου για χαρά δυναμώνουν, ενώ μια συνάντηση μπορεί να σου δώσει έμπνευση. Στα αισθηματικά, απόφυγε τις υποθέσεις και ρώτησε ευθέως αν κάτι σε προβληματίζει. Ένα σχέδιο που είχε μείνει πίσω μπορεί να ξαναβρεί τη θέση του στην ημέρα σου.

Ιχθύες

Το σπίτι και οι οικογενειακές υποχρεώσεις μπορεί να χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο από όσο υπολόγιζες. Μια ήρεμη συζήτηση θα βοηθήσει να ξεκαθαρίσει ένα θέμα, αρκεί να μην προσπαθήσεις να έχεις όλες τις απαντήσεις αμέσως. Φρόντισε να κρατήσεις και λίγο χώρο για ξεκούραση.

Κράτησε όσα σου ταιριάζουν και άφησε τις αποφάσεις της ημέρας να βασιστούν σε όσα γνωρίζεις πραγματικά.