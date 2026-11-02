Ζώδια: Ημερήσιες Προβλέψεις 02/11/2026

Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Η μέρα φέρνει την ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα, περισσότερη οργάνωση και ουσιαστικές αποφάσεις. Η καθημερινότητα επιστρέφει στους συνηθισμένους της ρυθμούς, όμως δεν λείπουν οι ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες συζητήσεις και μικρές αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεσή σου. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια και η κατανόηση θα παίξουν σημαντικό ρόλο, ενώ στα επαγγελματικά χρειάζεται υπομονή και σωστός προγραμματισμός. Δες τι επιφυλάσσει η σημερινή ημέρα για το ζώδιό σου.

Κριός

Η εβδομάδα ξεκινά με αρκετές υποχρεώσεις, αλλά και με τη διάθεση να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου. Στα επαγγελματικά, μια εκκρεμότητα μπορεί να χρειαστεί άμεση αντιμετώπιση, γι’ αυτό προσπάθησε να κινηθείς οργανωμένα και χωρίς βιασύνη. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση με τον σύντροφό σου θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις κάτι που σε προβληματίζει. Αν είσαι ελεύθερη, ένα απρόσμενο μήνυμα μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση.

Ταύρος

Σήμερα θα θελήσεις να βάλεις σε τάξη τις σκέψεις σου και να ασχοληθείς με ζητήματα που έχεις αφήσει σε εκκρεμότητα. Στη δουλειά, μια συνεργασία μπορεί να απαιτήσει περισσότερη υπομονή, αλλά η ψύχραιμη στάση σου θα βοηθήσει να βρεθεί λύση. Στα αισθηματικά, προσπάθησε να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι χωρίς να περιμένεις από τον άλλον να τα καταλάβει μόνος του. Το βράδυ αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και σε όσα σε χαλαρώνουν.

Δίδυμοι

Η σημερινή ημέρα φέρνει πολλές συζητήσεις, μηνύματα και μικρές υποχρεώσεις που θα χρειαστούν την προσοχή σου. Στα επαγγελματικά, μια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να σου δώσει νέες ιδέες για το επόμενο διάστημα. Στα αισθηματικά, η επικοινωνία θα είναι το δυνατό σου σημείο, αρκεί να μην αφήσεις τις παρεξηγήσεις να δημιουργήσουν περιττή ένταση. Μην προσπαθήσεις να κάνεις τα πάντα ταυτόχρονα, γιατί στο τέλος θα κουραστείς περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Καρκίνος

Η Δευτέρα σε βρίσκει με την ανάγκη να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σου ζωή. Μια συζήτηση στη δουλειά μπορεί να σε προβληματίσει, αλλά δεν χρειάζεται να βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα. Στα αισθηματικά, μια τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό σου θα σου θυμίσει πόσο σημαντικές είναι οι μικρές καθημερινές στιγμές. Προσπάθησε να μη φορτώνεσαι τα προβλήματα των άλλων και δώσε περισσότερη σημασία στις δικές σου ανάγκες.

Λέων

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με αρκετή ενέργεια και διάθεση να προχωρήσεις σχέδια που έχεις αφήσει πίσω. Στα επαγγελματικά, μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις μια επιπλέον ευθύνη, όμως θα έχεις την ευκαιρία να δείξεις τις ικανότητές σου. Στα αισθηματικά, προσπάθησε να αφήσεις στην άκρη τον εγωισμό και να ακούσεις περισσότερο τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Μια ευχάριστη είδηση ή μια συνάντηση το απόγευμα μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση.

Παρθένος

Σήμερα θα έχεις την ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου και να βάλεις προτεραιότητες για τις επόμενες ημέρες. Στα επαγγελματικά, η προσοχή σου στις λεπτομέρειες θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά αν χρειαστεί να αντιμετωπίσεις μια απαιτητική κατάσταση. Στα αισθηματικά, μην αφήσεις το άγχος της καθημερινότητας να δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα σε εσένα και τον σύντροφό σου. Προσπάθησε να χαλαρώσεις λίγο περισσότερο και να μην απαιτείς από τον εαυτό σου να τα κάνει όλα τέλεια.

Ζυγός

Η σημερινή ημέρα σε καλεί να βρεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα στις προσωπικές επιθυμίες και τις υποχρεώσεις σου. Στη δουλειά, μια μικρή διαφωνία μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις, αλλά η διπλωματική σου στάση θα βοηθήσει να αποφευχθούν οι εντάσεις. Στα αισθηματικά, μια ειλικρινής συζήτηση θα σου δώσει την ευκαιρία να εκφράσεις όσα κρατάς μέσα σου. Αν είσαι ελεύθερη, μια γνωριμία μέσα από το φιλικό σου περιβάλλον μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον.

Σκορπιός

Ο Νοέμβριος έχει ξεκινήσει και εσύ αισθάνεσαι την ανάγκη να ασχοληθείς περισσότερο με τους προσωπικούς σου στόχους. Στα επαγγελματικά, μια νέα ευθύνη ή μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να επανεξετάσεις τα σχέδιά σου. Στα αισθηματικά, τα συναισθήματα θα είναι έντονα, όμως καλό θα ήταν να αποφύγεις τη ζήλια και τις υποψίες χωρίς ουσιαστικό λόγο. Εμπιστεύσου περισσότερο τις δυνατότητές σου και μην αφήνεις μικρές ανασφάλειες να σε κρατούν πίσω.

Τοξότης

Η εβδομάδα ξεκινά με την επιθυμία να κάνεις κάτι διαφορετικό και να ξεφύγεις από τη συνηθισμένη καθημερινότητα. Στα επαγγελματικά, μια νέα ιδέα μπορεί να σου δώσει κίνητρο, αλλά χρειάζεται σωστός προγραμματισμός πριν προχωρήσεις στην υλοποίησή της. Στα αισθηματικά, μια αυθόρμητη κίνηση θα μπορούσε να ανανεώσει τη σχέση σου ή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα ενδιαφέρον φλερτ. Πρόσεξε μόνο να μην παραμελήσεις σημαντικές υποχρεώσεις επειδή το μυαλό σου βρίσκεται ήδη στα επόμενα σχέδιά σου.

Αιγόκερως

Σήμερα θα επικεντρωθείς στους στόχους σου και θα προσπαθήσεις να βάλεις σε τάξη οικονομικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μια συζήτηση με συνεργάτη μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις λύση σε ένα ζήτημα που σε απασχολεί. Στα αισθηματικά, προσπάθησε να δείξεις περισσότερη τρυφερότητα και να αφήσεις για λίγο στην άκρη τις πρακτικές ανησυχίες. Μην ξεχνάς ότι η προσωπική σου ζωή χρειάζεται την ίδια φροντίδα που δίνεις και στις επαγγελματικές σου επιδιώξεις.

Υδροχόος

Η σημερινή ημέρα μπορεί να σου φέρει ενδιαφέρουσες ιδέες και την επιθυμία να αλλάξεις κάτι στην καθημερινότητά σου. Στα επαγγελματικά, μια συζήτηση με συναδέλφους θα σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική. Στα αισθηματικά, θα θελήσεις να έχεις περισσότερο προσωπικό χώρο, όμως χρειάζεται να το εξηγήσεις με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Το απόγευμα είναι κατάλληλο για να ασχοληθείς με μια δημιουργική δραστηριότητα που σε ευχαριστεί.

Ιχθύες

Η Δευτέρα ξεκινά με αρκετές σκέψεις και ίσως χρειαστεί να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου για να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου. Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να παραμείνεις συγκεντρωμένη και να μην επηρεάζεσαι από τη διάθεση των ανθρώπων γύρω σου. Στα αισθηματικά, μια τρυφερή συζήτηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στον σύντροφό σου και να δημιουργήσει όμορφο κλίμα. Αν είσαι ελεύθερη, μην αποκλείεις μια νέα γνωριμία επειδή δεν ανταποκρίνεται από την πρώτη στιγμή σε όσα έχεις φανταστεί.

Η νέα εβδομάδα είναι μια καλή ευκαιρία να αφήσεις πίσω όσα σε βαραίνουν και να επικεντρωθείς σε μικρούς, ρεαλιστικούς στόχους που θα σε φέρουν πιο κοντά σε όσα επιθυμείς.