VIKOS Premium Mixers: Το Zero Phenomenon έχει την υπογραφή των ειδικών

Ποιος είπε ότι το Zero σημαίνει λιγότερη γεύση; Η ΒΙΚΟΣ ανατρέπει τα δεδομένα με τη νέα της διαφημιστική καμπάνια για τα VIKOS Premium Mixers και τη σειρά Zero Phenomenon. Μια δυναμική καμπάνια με έντονο ρυθμό και αυθεντική bar κουλτούρα, που αποδεικνύει ότι η απόλαυση δεν χρειάζεται συμβιβασμούς.

Η σειρά περιλαμβάνει τρία premium mixers με μηδέν ζάχαρη: Aegean Tonic, Indian και Grapefruit Tonic. Πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι ο Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος και ο Αλέξανδρος Τσελεπής, συνιδιοκτήτες και bartenders του The Bar in Front of The Bar, ενός από τα καλύτερα bars στον κόσμο. Οι δύο δημιουργοί συνέβαλαν και στην ανάπτυξη της σειράς, μεταφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους από τον χώρο του bartending στη δημιουργία των προϊόντων.

Ο Κωνσταντίνος Σεπετάς, Chief Marketing Officer της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, αναφέρει: «Με τη σειρά VIKOS Premium Mixers Zero Sugar αποδεικνύουμε ότι η επιλογή χωρίς ζάχαρη μπορεί να συνδυάζεται με ξεχωριστή γεύση και χαρακτήρα. Η συνεργασία μας με δύο καταξιωμένους bartenders συνέβαλε στη δημιουργία μιας σειράς που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου mixing. Το Zero Phenomenon έρχεται να αναδείξει αυτή ακριβώς την προσέγγιση.»

Το Zero Phenomenon ζωντανεύει μέσα από μια δυναμική διαφημιστική ταινία. Με φόντο το The Bar in Front of the Bar, γρήγορα cuts, κινηματογραφική αισθητική και έντονο ρυθμό, η ταινία μεταφέρει την ενέργεια και τη δημιουργικότητα του σύγχρονου bartending. Τη δημιουργική υπογραφή φέρει η The Weekend Agency, με την Popcorn στην παραγωγή και τον Πέτρο Νικολίνταη στη σκηνοθεσία.

Η ομάδα της The Weekend Agency σημειώνει: «Θέλαμε μια ταινία που να εκφράζει αυθεντικά τον κόσμο του bartending, με τα VIKOS Premium Mixers και τους δημιουργούς τους στο επίκεντρο. Το Zero Phenomenon αποτυπώνει τη φιλοσοφία της καμπάνιας: Zero Sugar, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση και τον χαρακτήρα.»