Θηλυκότητα, χρώμα και δυναμικά catwalks πρωταγωνίστησαν την 3η μέρα του 38ου Athens Fashion Week

Το 38ο Athens Fashion Week υποδέχθηκε για 3η μέρα τον κόσμο της μόδας στο Εργοστάσιο Μουζάκη, παρουσιάζοντας τις νέες συλλογές Ελλήνων σχεδιαστών και brands μόδας που ξεχωρίζουν:

Την ημέρα άνοιξε η συλλογή “Ecdysis” του οίκου Made Bride by Antonea, με ονειρικά νυφικά που συμπληρώνονταν από premium lingerie με την υπογραφή της Δήμητρας Αντωνέα, επαναπροσδιορίζοντας με αυτοπεποίθηση τη γυναικεία ταυτότητα.

Νεανικά vibes κατέκλυσαν την πασαρέλα με το διαδραστικό fashion performance του brand Dear by Agapitos Kouros, που αναδείχθηκε από τον θεσμό των New Designers Awards της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας. Το catwalk άνοιξε ο Γιάννης Σπαλιάρας, και η τολμηρή συλλογή “Ready to wear | Ready to do…something” με πρωταγωνιστές το denim και τις έντονες πινελιές χρωμάτων και αξεσουάρ, ολοκληρώθηκε με ένα ευρηματικό performance.

Μετά από παρουσιάσεις στο Λονδίνο και το Παρίσι, το brand LAVIATE, παρουσίασε τη νέα συλλογή του στο 38ο AFW, εμπνευσμένη από το εικαστικό σύμπαν του David Hockney, όπου το χρώμα και η δημιουργικότητα κυριαρχούν. Η χειροποίητη ζωγραφική μεταφράζεται σε ύφασμα, συνδυάζοντας μάλλινες υφές με see through οργάντζες, ενώ αποχρώσεις όπως το βαθύ μπλε, το πορτοκαλί, το πράσινο, το κόκκινο και φωτεινά παστέλ συνδυάζονται με prints που αποκτούν την αίσθηση πινάκων.

Σπάζοντας τη στερεοτυπική εικόνα της πασαρέλας, τα μοντέλα της Myrto Dramountani περπάτησαν με τα παπούτσια στα χέρια, αναδεικνύοντας την έμπνευση της συλλογής UNBOUND SS27: περιπλάνηση, ανεξαρτησία και αντίθεση ανάμεσα στη δομή και την ελευθερία. Τα signature laser cuts διασπούν την επιφάνεια του υφάσματος και συνδυάζονται με graphic design και 3D printing, ενώ το cowboy hat αποσυνδέεται από τη συμβατική western ταυτότητά του και επανερμηνεύεται ως σύμβολο αυτονομίας και προσωπικής ελευθερίας. Ιδιαίτερη στιγμή του catwalk ήταν η εμφάνιση της μικρής της κόρης με τη φίλη της, που περπάτησαν με δημιουργίες της συλλογής και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.

Τη βραδιά έκλεισε το brand Project Soma, που δημιούργησαν η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη, με τις συλλογές Coquette και Project Soma x Barbie, οι οποίες έχουν μια κοινή δημιουργική αφετηρία: τον κόσμο του μπαλέτου. Στην Coquette, το μπαλέτο μεταφράζεται σε prints, χρώματα και λεπτομέρειες που προκύπτουν από την ίδια την κίνηση, ενώ στη συλλογή Project Soma x Barbie, η ίδια έμπνευση αποκτά μια πιο παιχνιδιάρικη διάσταση – κολάν, κορμάκια, γκέτες και μανίκια για τα χέρια. Το show ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα μεγάλου ενθουσιασμού, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά, ενώ η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη να εμφανίστηκαν στο τέλος στο catwalk μαζί με όλη την ομάδα του Project Soma.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ο Κωνσταντίνος Δέδες, η Μαρίνα Βερνίκου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, η Αγγελική Ηλιάδη, η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου κ.α.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την καινοτομία και κομψότητα του νέου Lepas L8 στον χώρο του Athens Fashion Week. Το απαιτητικό make up των επιδείξεων γίνεται με την πλήρη γκάμα προϊόντων make up KORRES με συνθέσεις υψηλής απόδοσης και συστατικά φυσικής προέλευσης, από την ομάδα του Freddy Make Up Stage, με επικεφαλής τον Freddy Καλομπράτσο, ενώ την προετοιμασία των συλλογών στο backstage πριν την παρουσίαση τους στην πασαρέλα επιμελείται η Braun, με τα συστήματα σιδερώματος υψηλής τεχνολογίας. Η εμπειρία των καλεσμένων συμπληρώνεται από την premium Beneluxe Vodka που κάνει το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά.

Με αφορμή τον Οκτώβριο ως μήνα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, μέρος των εσόδων του περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων που πωλείται για την εκδήλωση στο ticketmaster.gr, θα διατεθεί για την ενίσχυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Athens Fashion Week εδώ.

Το αύριο της μόδας διαμορφώνεται στο 38ο Athens Fashion Week | 30 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2026 | Εργοστάσιο Πεταλούδα Μουζάκη. Tο 38η Athens Fashion Week υποστηρίζουν:

Official Make Up Product Sponsor: Korres

Official Ironing Sponsor: Braun

Official New Designers Awards Sponsor: Lepas

Official Hospitality Sponsor: St George Lycabettus

Official Sponsor: Beneluxe Vodka

Design & Construction Partner: ATConstruction

Supporters: Triumph, Joves, Saucony, Construction Company Anevalon & Christos Charizanou, Minoa Water, Erlac, Dress Code, Fastracc, Future, SoFine! Communication Management

Official Make Up Partner: Freddy Make Up Stage Official Hair Styling Partner: Maria Dretaki Design Art Academy

Communication Sponsors: MagentaTV, Love Radio 97,5, Beaute Magazine, Deluxe Magazine, Fashion Daily, Tlife.gr, Newsbeast.gr, Bovary.gr, Allyou.gr, Muse.gr, Clickatlife.gr

Υπο την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας.