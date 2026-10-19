SHOPFLIX Club: Αγοράζεις, κερδίζεις, χαμογελάς! Το νέο loyalty οικοσύστημα του SHOPFLIX ανταμείβει κάθε αγορά με πόντους, προνόμια και αποκλειστικά οφέλη

Το SHOPFLIX παρουσιάζει το SHOPFLIX Club, το νέο δωρεάν πρόγραμμα επιβράβευσης που έρχεται να ολοκληρώσει το loyalty οικοσύστημά του, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερα οφέλη σε κάθε τους αγορά.

Το SHOPFLIX δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία προνομίων, επενδύοντας σε μια ουσιαστική και μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες του.

SHOPFLIX Club: Κάθε αγορά ανταμείβει

Το SHOPFLIX Club προσφέρει δωρεάν συμμετοχή και επιβραβεύει τους καταναλωτές κάθε φορά που επιλέγουν το SHOPFLIX για τις αγορές τους.

Για κάθε 1€ αγορών, ο πελάτης κερδίζει 5 πόντους, ξεκλειδώνοντας αποκλειστικά προνόμια, κουπόνια για επόμενες αγορές, κουπόνια δωρεάν μεταφορικών, δώρα και εκπλήξεις.

Το SHOPFLIX Club διαθέτει τέσσερα επίπεδα επιβράβευσης – SHOPPIE, SHOP LOVER, SHOPPING STAR και MAX SHOPPER. Oι συνδρομητές του SHOPFLIX MAX περνούν στο επίπεδο MAX SHOPPER, απολαμβάνοντας ακόμη περισσότερα προνόμια και απεριόριστα δωρεάν μεταφορικά για έναν ολόκληρο χρόνο.

SHOPFLIX MAX: 20€ το χρόνο για απεριόριστα δωρεάν μεταφορικά

Το SHOPFLIX MAX αποτελεί την έξυπνη επιλογή του loyalty οικοσυστήματος, δίνοντας λύση σε ένα από τα πιο συνηθισμένα πρόσθετα κόστη των online αγορών: τα μεταφορικά.

Με ετήσια συνδρομή μόλις 20€ οι καταναλωτές απολαμβάνουν απεριόριστα δωρεάν μεταφορικά για τις παραγγελίες τους.

Με το SHOPFLIX Club, κάθε αγορά ανταμείβεται με πόντους και προνόμια, ενώ με το SHOPFLIX MAX οι καταναλωτές μπορούν να μεγιστοποιήσουν το όφελός τους, εξοικονομώντας χρήματα από τα μεταφορικά. Μαζί, αποτελούν ένα ενιαίο οικοσύστημα που κάνει το online shopping πιο συμφέρον και ανταποδοτικό.