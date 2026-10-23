Ο Αλέξανδρος Μπουλμάγκα εκθέτει στο NYX Esperia Palace: Η τέχνη ως ο δικός του, αυθεντικός τρόπος επικοινωνίας

Μια βραδιά γεμάτη φως, έντονο χρώμα και αληθινή συγκίνηση έζησαν όσοι βρέθηκαν, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στο NYX Esperia Palace Athens για τα εγκαίνια της έκθεσης του Αλέξανδρου Μπουλμάγκα.

Ο 24χρονος Αλέξανδρος, ένας αυτόφωτος εικαστικός στο φάσμα του αυτισμού, χρησιμοποιεί την τέχνη όχι ως παράλληλο ενδιαφέρον, αλλά ως την πρωταρχική γλώσσα με την οποία συνομιλεί με τον κόσμο. Μέσα από το ψηφιακό του πινέλο, πλάθει έναν φουτουριστικό κόσμο με καθαρές φόρμες και φωτεινά, έντονα χρώματα που ξεπροβάλλουν από σκούρα φόντα, εκπέμποντας μια εσωτερική, διαστημική ενέργεια και μια αφοπλιστική παιδικότητα. Τα έργα του δεν περιορίζονται στις οθόνες, αλλά με τη στήριξη της οικογένειάς του, μεταμορφώνονται σε καμβάδες, υφάσματα, φορέσιμα αντικείμενα και χειροποίητες πήλινες φιγούρες, κάνοντας το όραμά του απτό και ζωντανό.

Η απόφαση του NYX Esperia Palace Athens να δημιουργήσει έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τα έργα του Μπουλμάγκα μέσα στον ζωντανό, καθημερινό παλμό του δεν ήταν τυχαία. Στόχος είναι τα έργα του Αλέξανδρου να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα των επισκεπτών και των ανθρώπων που κινούνται στον χώρο, αναπνέοντας μέσα στον αστικό ιστό της πόλης.

Ο τίτλος της έκθεσης, «No Boundaries. Just Art.», συμπυκνώνει την φιλοσοφία του NYX Esperia πως η αυθεντική, καλλιτεχνική έκφραση πρέπει να είναι ανοιχτή, προσβάσιμη και συμπεριληπτική. Όλοι οι δημιουργοί δικαιούνται ορατότητα και χώρο να μοιραστούν το όραμά τους, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν ανήκει σε λίγους, αλλά είναι μια γλώσσα φτιαγμένη από όλους και για όλους. Παράλληλα, από την πλευρά του Αλέξανδρου Μπουλμάγκα, ο τίτλος αποτυπώνει τη βαθύτερη ουσία των έργων του, η οποία βασίζεται σε μια αμιγώς πρωτογενή δημιουργική ορμή που επιτρέπει στη φαντασία του να λειτουργεί ως ένα πεδίο αισθητικής εξερεύνησης.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για όλους τους παρευρισκόμενους ήταν η έκπληξη που επιφύλαξε η διοίκηση του NYX Esperia Palace στον Αλέξανδρο, με την προβολή ενός ειδικού βίντεο-μήνυματος από τον συνθέτη, μουσικό και ηθοποιό Γιάννη Ζουγανέλη. Αν και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί δια ζώσης, εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του στον νεαρό εικαστικό, προτρέποντας το κοινό να αφεθεί στα συναισθήματα που αποτυπώνει ο Αλέξανδρος ζωγραφίζοντας με τα χρώματα της ψυχής του. Παράλληλα, ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπογράμμισε πως σε μια κοινωνία όπου η ισότητα δεν θεωρείται ακόμα αυτονόητη, οφείλουμε να την «απαιτούμε», χαρακτηρίζοντας τη βραδιά των εγκαινίων ως μια ευκαιρία να το αντιληφθούμε όλοι.

Ο Δημιουργός Αλέξανδρος Μπουλμάγκα είπε χαρακτηριστικά : «Η ζωγραφική δεν είναι απλώς ένα χόμπι για μένα, είναι η ίδια μου η ζωή. Το ότι το NYX Esperia Palace με ανακάλυψε και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία είναι κάτι που με συγκινεί βαθιά. Είναι μια απόδειξη για όλους τους ανθρώπους ότι πρέπει να συνεχίζουν να ονειρεύονται, γιατί τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Μέσα από τα έργα μου, πλάθω έναν δικό μου κόσμο και η μεγαλύτερη χαρά μου είναι να μπορώ πλέον να τον μοιράζομαι με όλους εσάς».

O Γενικός Διευθυντής του NYX Esperia Palace, Παναγιώτης Μελισσιώτης, δήλωσε: «Στα NYX Hotels, η σύγχρονη τέχνη αποτελεί χαρακτηριστικό της ταυτότητάς μας, όχι ως διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ως ζωντανός οργανισμός που αναπνέει μέσα στους χώρους μας και εμπλουτίζει την καθημερινότητα των φιλοξενούμενων και των επισκεπτών μας. Όταν ήρθαμε σε επαφή με το έργο του Αλέξανδρου, διακρίναμε αμέσως μια σπάνια, αυθεντική δυναμική που μας έκανε να πιστέψουμε βαθιά ότι αυτά τα έργα πρέπει να επικοινωνήσουν με το ευρύ κοινό. Για τον λόγο αυτό, η στήριξή μας δεν εξαντλείται στη φιλοξενία της πρώτης του έκθεσης, αλλά επεκτείνεται στην απόκτηση επιλεγμένων έργων του, τα οποία θα ενταχθούν μόνιμα στη συλλογή του NYX Esperia Palace».

Η έκθεση «No Boundaries. Just Art.» θα διαρκέσει έως τις 9 Νοεμβρίου, με δωρεάν είσοδο, καλώντας το κοινό της Αθήνας να γνωρίσει από κοντά έναν αυθεντικό καλλιτέχνη και να δει τον κόσμο μέσα από τα δικά του, μοναδικά μάτια.

Short Bio – Αλέξανδρος Μπουλμάγκα

Ο Αλέξανδρος Μπουλμάγκα είναι 24 ετών, εικαστικός στο φάσμα του αυτισμού, με ρουμανική καταγωγή. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και κατοικεί στην Ελευσίνα με την οικογένειά του, η οποία αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης στην καλλιτεχνική του διαδρομή. Παράλληλα με τις σπουδές του στην κηπουρική, σπουδάζει ζωγραφική, διοχετεύοντας την παρατηρητικότητα και το συναίσθημά του στη δημιουργία. Η ζωγραφική τον ενδιαφέρει συνολικά ως τέχνη, καθώς μελετά συστηματικά τα έργα σπουδαίων και καταξιωμένων καλλιτεχνών, αντλώντας έμπνευση από τις τεχνικές και τη λογική τους. Εργάζεται κυρίως με σύγχρονα ψηφιακά μέσα σχεδίασης, χτίζοντας έναν αναγνωρίσιμο κόσμο που διακρίνεται για τις καθαρές φόρμες, τα έντονα χρώματα και τους ιδιαίτερους χαρακτήρες του. Η συνύπαρξη φουτουριστικών/διαστημικών στοιχείων με οργανικά φυτά, λουλούδια και αφηρημένες γεωμετρίες παραπέμπει στον ονειρικό, υποσυνείδητο κόσμο του υπερρεαλισμού, αποτυπώνοντας την προσωπική του αισθητική ματιά. Η εικαστική του παραγωγή επεκτείνεται σε εκτυπώσεις σε καμβά, υφασμάτινες εφαρμογές, χρηστικά αντικείμενα, καθώς και σε τρισδιάστατες πήλινες κατασκευές.

Πληροφορίες Έκθεσης

Τίτλος Έκθεσης: «No Boundaries. Just Art.»

Διάρκεια: 22 Οκτωβρίου – 9 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: NYX Esperia Palace Athens (Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω, Αθήνα)

Είσοδος: Ελεύθερη