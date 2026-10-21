Η Wella Company συμμετέχει στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2026 με την πρωτοβουλία «Τα Κομμωτήρια Γίνονται Autism-Friendly»

Οκτώβριος 2026 – Η Wella Company, πιστή στη δέσμευσή της για ισότητα, κοινωνική συμπερίληψη και ουσιαστικό αντίκτυπο, ανακοινώνει τη συμμετοχή της στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2026 με την καινοτόμο πρωτοβουλία «Τα Κομμωτήρια Γίνονται Autism-Friendly».

Η πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται σε στρατηγική συνεργασία με το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αξιολόγηση έως τις 22 Νοεμβρίου 2026.

Στόχος του προγράμματος είναι να μετατρέψει την επίσκεψη στο κομμωτήριο σε μια θετική, προσβάσιμη και ασφαλή εμπειρία για τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια, επαγγελματίες κομμωτές καταρτίζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αυτισμό, λαμβάνουν πιστοποίηση παροχής «Autism-Friendly» υπηρεσιών και εντάσσονται στον επίσημο οδηγό προσβασιμότητας autismap.gr.

Ο θεσμός Bravo Sustainability Dialogue & Awards αποτελεί μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικού διαλόγου στη χώρα μας. Δεν επιβραβεύει απλώς τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά δίνει φωνή στους κοινωνικούς εταίρους, τους συνεργάτες και τους πολίτες να αξιολογήσουν και να διαμορφώσουν το βιώσιμο μέλλον.

Η γνώμη σας έχει αξία: Πώς μπορείτε να συμμέχετε

Η Wella Company προσκαλεί εργαζόμενους, συνεργάτες, επαγγελματίες του κλάδου, εκπροσώπους των ΜΜΕ και το ευρύ κοινό να πάρουν μέρος στον διάλογο, να αξιολογήσουν τη δράση και να μοιραστούν το δικό τους feedback.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι απλή και γρήγορη:

Μεταβείτε στον σύνδεσμο : [ Σύνδεσμος Ψηφοφορίας ]

Βαθμολογήστε την πρωτοβουλία «Τα Κομμωτήρια Γίνονται Autism-Friendly» και καταγράψτε τα σχόλιά σας.

Επιβεβαιώστε την ψήφο σας μέσω του email που θα λάβετε (η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη για την καταχώριση).



Η δημόσια αξιολόγηση ολοκληρώνεται την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2026.

«Για τη Wella Company, η κοινωνική ενσωμάτωση χωρίς αποκλεισμούς βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς μας. Η πρωτοβουλία “Τα Κομμωτήρια Γίνονται Autism-Friendly” αποδεικνύει έμπρακτα ότι η ομορφιά και η περιποίηση ανήκουν σε όλους. Η συμμετοχή στον θεσμό Bravo δεν αφορά απλώς μια διάκριση, αλλά έναν ζωντανό διάλογο με την κοινωνία. Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας με τη δική σας ψήφο και άποψη», δηλώνει η Βασιλική Κάπαρη, HR & CSR Director της Wella Company.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να διαμορφώσουμε έναν κόσμο όπου η φροντίδα και η συμπερίληψη δεν γνωρίζουν εμπόδια.