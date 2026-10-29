Festive Feelings από τον οίκο Molton Brown

Την έναρξη της εορταστικής περιόδου γιόρτασε ο βρετανικός οίκος αρωματοποιίας Molton Brown την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με το Festive Feelings, μια ξεχωριστή εκδήλωση στο The K Project, στην Κηφισιά, προσκαλώντας τους καλεσμένους να ανακαλύψουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από τις υφές, τα αρώματα και τις λεπτομέρειες που συνθέτουν τον ξεχωριστό κόσμο του οίκου.

Με σημείο αναφοράς τη διαχρονική του προσέγγιση στην πολυτέλεια, ο οίκος Molton Brown μετέφερε τον εορταστικό του κόσμο, σε ένα περιβάλλον όπου κάθε λεπτομέρεια είχε τη δική της θέση. Οι εμβληματικές συλλογές και τα festive gift sets του οίκου βρέθηκαν στο επίκεντρο, αναδεικνύοντας τη χαρά της προσφοράς και τη σημασία των δώρων που μετατρέπονται σε προσωπικές εμπειρίες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, δημιουργοί περιεχομένου και προσωπικότητες από τον χώρο της ομορφιάς και του lifestyle, οι οποίοι είχαν τη χαρά να δοκιμάσουν δύο signature cocktails, τα Get Ready και Celebrate, που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Código 1530. Με έμπνευση από τον πολυδιάστατο αρωματικό χαρακτήρα του black pepper, οι δημιουργίες αυτές ανέδειξαν τη συνάντηση της αρωματοποιίας με το mixology, μέσα από μια σύγχρονη, εορταστική προσέγγιση.

Τη γλυκιά πλευρά της φιλοξενίας συμπλήρωσε ο Αντώνης Σελέκος με το panettone του, προσθέτοντας μια γεύση από τη χριστουγεννιάτικη παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία των μικρών απολαύσεων που συνοδεύουν τις πιο ξεχωριστές στιγμές της εποχής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της νέας εποχής για τον οίκο, ξεχωρίζει η είδηση για το opening του νέου concept store στο Golden Hall, ένα από τα μόλις δύο αντίστοιχα καταστήματα στον κόσμο, με το άλλο να βρίσκεται στο Λονδίνο, βασιζόμενο στη νέα φιλοσοφία «Cleanse. Wear. Live.». Σχεδιασμένο να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη και αισθητηριακή εμπειρία γύρω από τον κόσμο του αρώματος εστιάζει σε τρεις αλληλένδετους κόσμους ξεκινώντας από προϊόντα σώματος και μαλλιών (Cleanse), συνεχίζοντας με αρώματα (Wear) για να καταλήξει σε κεριά και diffusers (Live).

Instagram: @moltonbrowngreece #moltonbrowngreece #MBxMe

Οι συλλογές του οίκου Molton Brown είναι διαθέσιμες στα παρακάτω καταστήματα και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης & e-shops:

Molton Brown, Κανάρη 8, Κολωνάκι

Molton Brown, Παπαδιαμάντη 11, Κηφισιά

Molton Brown, Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρουσι

www.moltonbrown.gr