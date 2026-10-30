Χριστούγεννα 2026 με τη LEROY MERLIN: Χριστουγεννιάτικα δέντρα, στολίδια και αμέτρητες ιδέες για ένα σπίτι γεμάτο μαγεία!

Τα Χριστούγεννα του 2026 πλησιάζουν και μαζί τους επιστρέφει η πιο όμορφη στιγμή του χρόνου: εκείνη που το σπίτι γεμίζει φως, χρώματα, ζεστασιά και γιορτινή διάθεση! Φέτος, η LEROY MERLIN μάς προσκαλεί να υποδεχτούμε τις γιορτές, δημιουργώντας τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που ονειρευόμαστε, με φαντασία, δημιουργικότητα και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και ιδεών για κάθε χώρο, κάθε γούστο και κάθε προϋπολογισμό.

Άλλοι ξεκινούν από το δέντρο, άλλοι από τα φωτάκια. Άλλοι στολίζουν «για το καλό», ενώ άλλοι μεταμορφώνουν κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Όποιος κι αν είναι ο δικός σας τρόπος να υποδεχτείτε τις γιορτές, στη LEROY MERLIN τα Χριστούγεννα HO-HO-HO…ράνε όλα! Εύκολα!

Όλη η μαγεία των Χριστουγέννων σε μία συλλογή

Από το χριστουγεννιάτικο δέντρο μέχρι την τελευταία διακοσμητική λεπτομέρεια, η Χριστουγεννιάτικη συλλογή 2026 της LEROY MERLIN προσφέρει επιλογές για να μεταμορφώσουμε κάθε γωνιά του σπιτιού, μέσα και έξω, με τον τρόπο που μας ταιριάζει.

Η χριστουγεννιάτικη συλλογή περιλαμβάνει:

Χριστουγεννιάτικα δέντρα , για κάθε χώρο και γούστο, από εντυπωσιακά και επιβλητικά μέχρι μικρότερα, καταπράσινα ή χιονισμένα, καθώς και διακοσμητικά δεντράκια και αξεσουάρ που ολοκληρώνουν τον γιορτινό στολισμό.

, για κάθε χώρο και γούστο, από εντυπωσιακά και επιβλητικά μέχρι μικρότερα, καταπράσινα ή χιονισμένα, καθώς και που ολοκληρώνουν τον γιορτινό στολισμό. Χριστουγεννιάτικες μπάλες , με glitter ή ξεχωριστά σχέδια, στολίδια , κορυφές και κορδέλες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων, για μοναδικούς συνδυασμούς που δίνουν προσωπικό χαρακτήρα στην χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σπιτιού.

, με glitter ή ξεχωριστά σχέδια, , και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων, για μοναδικούς συνδυασμούς που δίνουν προσωπικό χαρακτήρα στην χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σπιτιού. Χριστουγεννιάτικα φωτάκια για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και φωτιζόμενες διακοσμητικές φιγούρες που προσθέτουν λάμψη σε κάθε γωνιά.

για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και φωτιζόμενες που προσθέτουν λάμψη σε κάθε γωνιά. Γιρλάντες , στεφάνια , διακοσμητικά κλαδιά και λουλούδια που δίνουν γιορτινό χαρακτήρα σε πόρτες, παράθυρα, τραπέζια και καθιστικά.

, , και που δίνουν γιορτινό χαρακτήρα σε πόρτες, παράθυρα, τραπέζια και καθιστικά. Διακοσμητικές φιγούρες και είδη διακόσμησης για μικρές γιορτινές πινελιές ή για μια ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη μεταμόρφωση του σπιτιού.

Τρία χριστουγεννιάτικα στιλ, ακόμη περισσότερη έμπνευση

Κλασική χριστουγεννιάτικη κομψότητα, φυσική ζεστασιά ή παιχνιδιάρικη λάμψη; Φέτος, η LEROY MERLIN παρουσιάζει τρία ξεχωριστά στιλ χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, εμπλουτισμένα με νέες αποχρώσεις και ιδιαίτερες διακοσμητικές προτάσεις, προσφέροντας έμπνευση για κάθε γούστο και κάθε σπίτι, ώστε να δημιουργήσετε τη γιορτινή ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει.

Το Neo Classic Style επαναφέρει τη διαχρονική κομψότητα των Χριστουγέννων, συνδυάζοντας το παραδοσιακό κόκκινο με χρυσές και πράσινες αποχρώσεις. Φέτος, η νέα απόχρωση Jolly Green προσθέτει μια πιο φρέσκια πινελιά στον κλασικό γιορτινό στολισμό.

Το Nature Style αντλεί έμπνευση από τη φύση και τα χειμωνιάτικα τοπία, με λευκές, ασημί και απαλές πράσινες αποχρώσεις. Οι νέοι τόνοι Icing Mint και Caramel Brown συμπληρώνουν τη φυσική παλέτα, δημιουργώντας μια ζεστή, γαλήνια ατμόσφαιρα γεμάτη θαλπωρή.

Το Glamour Style απογειώνει τη γιορτινή φαντασία, με εντυπωσιακά στολίδια, παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες και τολμηρούς χρωματικούς συνδυασμούς. Οι νέες αποχρώσεις Emerald, Pink Blossom και Dark Rose δίνουν ξεχωριστή προσωπικότητα στον στολισμό, για όσους αγαπούν τα Χριστούγεννα με περισσότερη λάμψη και χρώμα.

Τα Χριστούγεννα που ονειρεύεστε ξεκινούν από το σπίτι σας!

Είτε αγαπάτε τον παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό είτε θέλετε να πειραματιστείτε με νέες τάσεις και χρωματικούς συνδυασμούς, στη LEROY MERLIN θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε τη δική σας γιορτινή ατμόσφαιρα, με επιλογές για κάθε στιλ και προϋπολογισμό.

Ανακαλύψτε τη χριστουγεννιάτικη συλλογή 2026 της LEROY MERLIN, με επιλογές για κάθε χώρο, γούστο και προϋπολογισμό, και βρείτε έμπνευση για τον δικό σας στολισμό στον νέο χριστουγεννιάτικο κατάλογο, στο leroymerlin.gr και στα καταστήματα.