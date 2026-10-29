Μάρθα Κατσαρού
Xpress
1 min read

ALICE + OLIVIA FW26: Ένα παιχνίδι χρωμάτων και στιλ στο Attica City Link

Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News!
Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.
Add as preferred source on Google

Η Alice + Olivia by Stacey Bendet παρουσιάζει τη νέα Fall/Winter 2026 συλλογή μέσα από μια εντυπωσιακή νέα βιτρίνα στο Attica City Link, μεταφέροντας τη χαρακτηριστική αισθητική του brand στο κέντρο της Αθήνας.

Με έντονα χρώματα, εντυπωσιακά μοτίβα και θεατρικά στοιχεία, η νέα βιτρίνα αναδεικνύει τον ξεχωριστό κόσμο της Alice + Olivia και δημιουργεί ένα δυναμικό fashion statement που τραβά τα βλέμματα.

See also

Η νέα FW26 συλλογή εκφράζει το ιδιαίτερο DNA του οίκου, συνδυάζοντας θηλυκότητα, σύγχρονη κομψότητα και statementdesigns. Χαρακτηριστικά prints, ιδιαίτερες υφές, tailoredsilhouettes και εντυπωσιακά φορέματα συνθέτουν μια συλλογή που αποτυπώνει το τολμηρό και playful πνεύμα της StaceyBendet.

Η FW26 συλλογή της Alice + Olivia είναι διαθέσιμη στο Attica City Link, 4ος όροφος.

Tags
Show Comments (0)

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *