ALICE + OLIVIA FW26: Ένα παιχνίδι χρωμάτων και στιλ στο Attica City Link

Η Alice + Olivia by Stacey Bendet παρουσιάζει τη νέα Fall/Winter 2026 συλλογή μέσα από μια εντυπωσιακή νέα βιτρίνα στο Attica City Link, μεταφέροντας τη χαρακτηριστική αισθητική του brand στο κέντρο της Αθήνας.

Με έντονα χρώματα, εντυπωσιακά μοτίβα και θεατρικά στοιχεία, η νέα βιτρίνα αναδεικνύει τον ξεχωριστό κόσμο της Alice + Olivia και δημιουργεί ένα δυναμικό fashion statement που τραβά τα βλέμματα.

Η νέα FW26 συλλογή εκφράζει το ιδιαίτερο DNA του οίκου, συνδυάζοντας θηλυκότητα, σύγχρονη κομψότητα και statementdesigns. Χαρακτηριστικά prints, ιδιαίτερες υφές, tailoredsilhouettes και εντυπωσιακά φορέματα συνθέτουν μια συλλογή που αποτυπώνει το τολμηρό και playful πνεύμα της StaceyBendet.

Η FW26 συλλογή της Alice + Olivia είναι διαθέσιμη στο Attica City Link, 4ος όροφος.