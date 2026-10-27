80 χρόνια Φάρος Τυφλών της Ελλάδος: Μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της προσφοράς και της συμπερίληψης 1946–2026 | Φως που εμπνέει. Ζωή που αλλάζει

Με μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος τίμησε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 τη συμπλήρωση 80 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας και κοινωνικής προσφοράς, αναδεικνύοντας μια διαδρομή αφιερωμένη στην υποστήριξη, την ενδυνάμωση και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με οπτική αναπηρία στην κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή.

Η επιλογή της 15ης Οκτωβρίου προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην επετειακή εκδήλωση, καθώς η ημερομηνία συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, μια ημέρα αφιερωμένη στην ανάδειξη της σημασίας της αυτονομίας και της ανεξάρτητης μετακίνησης των ατόμων με οπτική αναπηρία. Ο συνδυασμός των δύο ορόσημων ανέδειξε με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση το διαχρονικό έργο και την αποστολή του Φάρου για μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Το λευκό μπαστούνι, σύμβολο ανεξαρτησίας, ασφάλειας και αυτονομίας, συνδέεται άρρηκτα με την αποστολή του Φάρου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, σχεδιάζει και παράγει το μοναδικό ελληνικό λευκό μπαστούνι, καλύπτοντας τις ανάγκες των τυφλών χρηστών και διασφαλίζοντας παράλληλα θέσεις εργασίας για άτομα με οπτική αναπηρία.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία αναδρομής στην ιστορία του Σωματείου, αλλά και ανάδειξης του σημαντικού έργου που συνεχίζει να επιτελεί μέχρι σήμερα. Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Βουλής, της Περιφέρειας Αττικής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και του χώρου της αναπηρίας, συνεργάτες και εθελοντές, καθώς και δεκάδες φίλοι και ωφελούμενοι του Φάρου έδωσαν το «παρών», τιμώντας έναν οργανισμό που εδώ και οκτώ δεκαετίες βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με οπτική αναπηρία.

Από την ίδρυσή του το 1946 έως σήμερα, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος έχει διαμορφώσει μια πολυδιάστατη πορεία προσφοράς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με οπτική αναπηρία. Μέσα από την παροχή δωρεάν εξειδικευμένων υπηρεσιών, την εκπαίδευση στη γραφή Braille, τη λειτουργία βιβλιοθήκης ομιλούντων βιβλίων, τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και τις πολιτιστικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες του, δημιουργεί διαρκώς νέες δυνατότητες για αυτονομία, γνώση, δημιουργική έκφραση και ενεργό συμμετοχή.

Κατά τη διάρκεια της επετειακής βραδιάς, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικούς σταθμούς της ιστορικής διαδρομής του Φάρου, να έρθουν πιο κοντά στο έργο και τις δράσεις του και να μοιραστούν στιγμές αφιερωμένες στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του.

Η Πρόεδρος του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, κα Μαρία Τζεβελέκου, δήλωσε: «Ογδόντα χρόνια ιστορίας. Ογδόντα χρόνια προσφοράς, δύναμης και πίστης στον άνθρωπο. Από το 1946 μέχρι σήμερα, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος αποτελεί έναν χώρο όπου η γνώση γίνεται δύναμη, η υποστήριξη δημιουργεί ευκαιρίες και κάθε βήμα προς την αυτονομία είναι μια μικρή, αλλά ουσιαστική νίκη. Πίσω από αυτά τα 80 χρόνια βρίσκονται άνθρωποι, προσωπικές διαδρομές, όνειρα και ιστορίες που μας υπενθυμίζουν καθημερινά γιατί αξίζει να συνεχίζουμε. Σήμερα τιμούμε όλους εκείνους που άναψαν αυτό το φως, όσους το κράτησαν ζωντανό και όσους συνεχίζουν να το μεταφέρουν στις επόμενες γενιές. Γιατί αυτό είναι για εμάς ο Φάρος: “Φως που εμπνέει. Ζωή που αλλάζει.” Και αυτή είναι η υπόσχεσή μας για τα χρόνια που έρχονται: να συνεχίσουμε να φωτίζουμε τον δρόμο προς μια κοινωνία όπου κάθε άνθρωπος θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει τη ζωή του, με αξιοπρέπεια, ανεξαρτησία και ίσες ευκαιρίες.»

Μήνυμα για την επέτειο απέστειλε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου, η οποία δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Στον χαιρετισμό της υπογράμμισε τη συμβολική σημασία της ημερομηνίας: «Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι γιορτάζουμε αυτή την επέτειο σήμερα, 15 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού. Γιατί το λευκό μπαστούνι είναι πάνω απ’ όλα ένα σύμβολο ανεξαρτησίας». Αναφερόμενη στον νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι για την εκπαίδευση νέων εκπαιδευτών κινητικότητας, σημείωσε ότι «στόχος μας είναι να αυξηθούν οι εκπαιδευτές από 9 σε 50, ώστε περισσότεροι άνθρωποι με οπτική αναπηρία να αποκτήσουν τη δυνατότητα ασφαλούς και αυτόνομης μετακίνησης», ενώ τόνισε ότι «δεν αρκεί να ζητάμε από τους ανθρώπους με αναπηρία να προσαρμόζονται διαρκώς σε μια κοινωνία που δεν έχει λάβει υπόψη τις ανάγκες τους. Είναι δική μας ευθύνη να αλλάζουμε τις συνθήκες». Κλείνοντας, ευχαρίστησε «από καρδιάς όλους όσοι κράτησαν τον Φάρο ζωντανό και δραστήριο αυτά τα 80 χρόνια».

Θερμό και υποστηρικτικό ήταν το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Προέδρου της οργάνωσης American Friends of the Blind in Greece, κ. Robert Adams, ενώ ιδιαίτερα εγκάρδιος ήταν και ο χαιρετισμός του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης και αγαπημένου φίλου του Φάρου, κ. Ηλία Ευαγγέλου. Μηνύματα που επιβεβαίωσαν τη δύναμη των δεσμών που αντέχουν στον χρόνο και μιας συνεργασίας που μετατρέπει τις κοινές αξίες σε πράξη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Βουλής, της Περιφέρειας Αττικής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του χώρου της Αναπηρίας καθώς και δεκάδες φίλοι και ωφελούμενοι του φορέα.

Τον Προέδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, εκπροσώπησε ο Βουλευτής Άρτας κύριος Γεώργιος Στύλιος,

Το «παρών» έδωσαν οι βουλευτές Νοτίου Τομέα Αθηνών κύριοι Βασίλης Σπανάκης, Παύλος Χρηστίδης και Νικόλας Βρεττός, η κυρία Θεανώ Φωτίου, καθώς και η πρώην βουλευτής κυρία Τόνια Αντωνίου. Τον πρώην Βουλευτή και Υπουργό κύριο Ανδρέα Λοβέρδο εκπροσώπησε ο κύριος Μαριαντώνης Πολίτης, ενώ τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, εκπροσώπησε ο κύριος Βασίλειος Ζομπανάκης. Τον Περιφερειάρχη Αττικής κο Νίκο Χαρδαλιά εκπροσώπησε η Εντεταλμένη Σύμβουλος για τον Πολιτισμό, κυρία Μπέση Αργυράκη. Παρούσα ήταν και η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού, κυρία Ευγενία Μπαρμπαγιάννη-Αδαμοπούλου.

Τον Δήμαρχο Αθηναίων κύριο Χάρη Δούκα, εκπροσώπησε η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας κυρία Έλενα Μαντζαβίνου. Με την παρουσία της μας τίμησε και η κυρία Κατερίνα Γκαγκάκη, Επικοινωνιολόγος και πρώην Αντιδήμαρχος Αθηναίων. Εκ μέρους του Δήμου Καλλιθέας παρέστησαν ο Δήμαρχος, κύριος Κώστας Ασκούνης, ο Αντιδήμαρχος Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, κ. Νίκος Γιατράς, και η Αντιδήμαρχος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Κατάστασης, κυρία Ελένη Γρηγοριάδου. Παρόντες ήταν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και τέως Δήμαρχος Καλλιθέας, κύριος Δημήτριος Κάρναβος, η Πρόεδρος του Σωματείου Απεξάρτησης Θησέας και πρώην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Καλλιθέας, κα Άννα Γιαννακού Πάσχου, η τέως Αντιδήμαρχος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Κατάστασης κυρία Ευτυχία Κοσμίδου και η πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, κυρία Ειρήνη Μουστάκη. Τιμητική επίσης ήταν η παρουσία του κυρίου Στέλιου Κυμπουρόπουλου, Προέδρου της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, της κυρίας Ελευθερίας Μπερνιδάκη – Άλντους , πρώην Αντιπροέδρου Α’ της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας , τέως Βουλευτή Επικρατείας και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, του κυρίου Παναγιώτη Μαρκοστάμου, Αντιπροέδρου της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, Οργανωτικού Γραμματέα του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και Προέδρου της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Στερεάς Ελλάδας, της κυρίας Αντωνίας Χριστιάνας Ζώτου, Διευθύντριας Κέντρου Ημέρας «Ίριδα» Αμυμώνη.

Ο Φάρος εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Μαρία Τζεβελέκου, τη Γενική Γραμματέα, Γωγώ Λούζη Ρουκουτάκη και την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα, Γεωργία Κακαουνάκη. Από την Εξελεγκτική Επιτροπή το παρών έδωσαν η Πρόεδρος Γεωργία Δούμα και το μέλος Πόπη Κανέλλου.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με κέρασμα για τους προσκεκλημένους, χάρη στην υποστήριξη χορηγών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φάρου. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, το πρώτο ελληνικό νερό με γραφή Braille στη συσκευασία του, προσέφερε τα νερά της βραδιάς και τα Οινοποιεία Μπουτάρη τα κρασιά τους. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος τους ευχαριστεί θερμά για τη γενναιόδωρη συμβολή τους.

Με κεντρικό μήνυμα «Φως που εμπνέει. Ζωή που αλλάζει.», ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος γιόρτασε ένα σημαντικό ορόσημο της ιστορίας του, στρέφοντας το βλέμμα στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του μέλλοντος.

Ογδόντα χρόνια μετά, η αποστολή του παραμένει σταθερή: να στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία, να ενισχύει την ανεξαρτησία και την αυτονομία τους και να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πιο προσβάσιμης, δίκαιης και συμπεριληπτικής. Γιατί το φως, όταν μοιράζεται, δεν λιγοστεύει, πολλαπλασιάζεται, βρίσκει νέους δρόμους και φτάνει ακόμη πιο μακριά.

Το φως του Φάρου συνεχίζει να εμπνέει. Και να αλλάζει ζωές.