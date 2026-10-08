Παγκόσμια Ημέρα Όρασης: Η φροντίδα της όρασης αφορά όλους μας!

Μπορεί να μη σκεφτόμαστε συχνά την υγεία των ματιών μας, μέχρι να εμφανιστεί κάποια ενόχληση. Κι όμως, η καλή όραση επηρεάζει σχεδόν κάθε πλευρά της καθημερινότητάς μας, από τη δουλειά και το διάβασμα μέχρι την ασφάλειά μας στον δρόμο. Η Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, που φέτος γιορτάζεται στις 8 Οκτωβρίου, μας θυμίζει ακριβώς αυτό. Το μήνυμά της, #LoveYourEyes, μας καλεί να δώσουμε στα μάτια μας την προσοχή που χρειάζονται και να μην αφήνουμε την υγεία τους για αργότερα.

Η όραση επηρεάζει και την εργασία μας

Είτε δουλεύουμε σε γραφείο είτε σε κατάστημα ή εργοστάσιο, η καλή όραση βοηθά να ανταποκρινόμαστε στις καθημερινές απαιτήσεις της δουλειάς μας. Παράλληλα, ενισχύει την ευεξία και την παραγωγικότητά μας και μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων στον χώρο εργασίας.

Η φροντίδα των ματιών αφορά, επομένως, και τους εργαζομένους και τους εργοδότες. Όταν κάποιος αντιμετωπίζει έγκαιρα ένα πρόβλημα όρασης, βελτιώνεται η δική του καθημερινότητα, αλλά και η συνεργασία με τους ανθρώπους γύρω του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται για την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, τα προβλήματα όρασης προκαλούν παγκόσμια απώλεια παραγωγικότητας περίπου 411 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο. Το 2020, περίπου 143 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο ζούσαν με μέτρια ή σοβαρά προβλήματα όρασης.

Τα παιδιά χρειάζονται έγκαιρη φροντίδα

Τα παιδιά συχνά δεν καταλαβαίνουν ότι δεν βλέπουν καλά και μπορεί να μη διαμαρτυρηθούν. Γι’ αυτό ο προληπτικός έλεγχος έχει ιδιαίτερη σημασία. Παράλληλα, χρειάζεται να τα βοηθάμε να αντιμετωπίζουν τα γυαλιά ή άλλες διορθωτικές θεραπείες ως κάτι φυσιολογικό, χωρίς ντροπή ή κοινωνικό στίγμα.

Τα στοιχεία δείχνουν πόσο σημαντική είναι αυτή η φροντίδα. Περίπου 450 εκατομμύρια παιδιά έχουν κάποιο πρόβλημα με τα μάτια τους που χρειάζεται θεραπεία. Όταν ένα παιδί χρειάζεται γυαλιά αλλά δεν τα φορά, η μαθησιακή του ικανότητα μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι χάνονται 6,3 εκατομμύρια σχολικά έτη λόγω προβλημάτων υγείας των ματιών που δεν αντιμετωπίζονται.

Η έγκαιρη διόρθωση της όρασης μπορεί να στηρίξει τη μάθηση και τις μελλοντικές προοπτικές ενός παιδιού. Σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, τα παιδιά με προβλήματα όρασης έχουν δύο έως πέντε φορές λιγότερες πιθανότητες να φοιτούν στο σχολείο. Κάποιες φορές, μια κατάσταση που μπορεί να διορθωθεί στερεί από ένα παιδί ευκαιρίες μάθησης και κοινωνικής συμμετοχής.

Οι προληπτικές εξετάσεις κάνουν τη διαφορά

Η πρώτη εξέταση των ματιών γίνεται συνήθως στο μαιευτήριο, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση. Στη συνέχεια, το παιδί χρειάζεται νέο έλεγχο περίπου στον πρώτο χρόνο και ξανά γύρω στα τρία του χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, ο οφθαλμίατρος μπορεί να εντοπίσει εγκαίρως προβλήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση, όπως εκείνα που μπορεί να οδηγήσουν σε τεμπέλικο μάτι.

Και οι ενήλικες χρειάζεται να προγραμματίζουν τακτικές επισκέψεις στον οφθαλμίατρο, σύμφωνα με τη συχνότητα που τους συστήνει ο ειδικός. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μετά τα 40 και όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος. Το γλαύκωμα μπορεί να εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα και, αν μείνει χωρίς αντιμετώπιση, να απειλήσει την όραση. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία μπορούν να περιορίσουν την εξέλιξή του.

Αν εμφανιστούν ξαφνικά λάμψεις, άλω γύρω από τα φώτα, νέα ή διαφορετικά μυγάκια, πόνος στο μάτι ή απότομη μείωση της όρασης, χρειάζεται επικοινωνία με οφθαλμίατρο χωρίς καθυστέρηση. Η τακτική εξέταση και η έγκαιρη αξιολόγηση των συμπτωμάτων είναι απλές κινήσεις που μπορούν να προστατεύσουν κάτι εξαιρετικά πολύτιμο… την όρασή μας.