Halloween στην Αθήνα: Πάρτι και spooky βόλτες για το Σαββατοκύριακο

Το Halloween φέρνει στην Αθήνα θεματικά πάρτι, σκοτεινή μουσική και μια καλή αφορμή να βγούμε από τη συνηθισμένη μας ρουτίνα. Για την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, υπάρχουν επιλογές για διαφορετικά γούστα, από εναλλακτικές μουσικές βραδιές μέχρι ένα φεστιβάλ με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Για απόψε, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Στο Death Disco, στου Ψυρρή, το Trashland Halloween ξεκινά στις 23:00 και υπόσχεται μια πιο εναλλακτική βραδιά με Halloween διάθεση. Τα εισιτήρια εμφανίζονται από 6 ευρώ, ενώ οι μεταμφιέσεις ταιριάζουν απόλυτα στο κλίμα του πάρτι.

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Όσοι προτιμούν μια πιο κλασική έξοδο μπορούν να επιλέξουν το Halloween Party στο Mezzo, στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων. Οι πόρτες ανοίγουν στις 23:30 και το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, μεταμφιέσεις και ειδικό Halloween show. Η είσοδος κοστίζει 17 ευρώ και επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Για αύριο, Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Για όσους αγαπούν τη σκοτεινή αισθητική και τον ήχο των The Cure, το The Cure Party – Halloween Edition στο Temple αρχίζει στις 22:00. Το πρόγραμμα συνδυάζει DJ set με επιτυχίες των The Cure, alternative, post-punk και dark wave, ενώ περιλαμβάνει και live εμφανίσεις. Η προπώληση κοστίζει 12 ευρώ και το εισιτήριο στο ταμείο 14 ευρώ.



Από την άλλη, το Athens Halloween Festival στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι συνεχίζεται έως την Κυριακή 1 Νοεμβρίου. Εκεί θα βρεις θεματικά εργαστήρια, αγορά με δημιουργίες μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, προβολές και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Η γενική είσοδος αναφέρεται στα 5 ευρώ, ενώ ο χώρος βρίσκεται λίγα λεπτά με τα πόδια από τον σταθμό μετρό Κεραμεικός.

Ποια έξοδο να διαλέξεις

Αν θέλεις να χορέψεις σε πιο εναλλακτικούς ρυθμούς, το Trashland είναι μια δυνατή επιλογή για απόψε. Για μια πιο θεματική βραδιά με show, το Mezzo έχει το ανάλογο πρόγραμμα, ενώ το Σάββατο το The Cure Party απευθύνεται σε όσους αγαπούν το gothic και το post-punk ύφος. Για μια μεγαλύτερη βόλτα με παρέα ή οικογένεια, το Halloween Festival στο Γκάζι προσφέρει περισσότερα από ένα βραδινό πάρτι.