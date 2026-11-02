Εξοικονόμηση χρόνου και μείωση των μικροπλαστικών με κάθε πλύση, με το πλυντήριο ρούχων LG 9 kg AI DD™ με Steam™

Η καθημερινή φροντίδα των ρούχων γίνεται πιο εύκολη και αποδοτική με το πλυντήριο ρούχων LG F2X70S9TWS, χωρητικότητας 9 kg, που συνδυάζει προηγμένες τεχνολογίες πλύσης με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου, την προστασία των υφασμάτων και τη μείωση των μικροπλαστικών αποβλήτων.



Με τις τεχνολογίες AI DD™, TurboWash™ 360° και Steam™, καθώς και ενεργειακή κλάση A, το πλυντήριο της LG προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας των ρούχων, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου νοικοκυριού. Η εξοικονόμηση χρόνου αποτελεί βασική προτεραιότητα στην καθημερινότητα, και η τεχνολογία TurboWash™ 360° του LG F2X70S9TWS έρχεται να κάνει τη διαφορά. Χάρη στα πέντε ακροφύσια ψεκασμού, το νερό φτάνει στα ρούχα από διαφορετικές κατευθύνσεις, προσφέροντας αποτελεσματικό και προσεκτικό καθαρισμό. Με το ειδικό πρόγραμμα TurboWash™, ένα φορτίο 5 kg μπορεί να πλυθεί σε μόλις 39 λεπτά, επιτρέποντας στους χρήστες να ολοκληρώνουν τις καθημερινές πλύσεις τους σε λιγότερο χρόνο, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα της φροντίδας των υφασμάτων.1



Κάθε ύφασμα έχει τις δικές του ανάγκες και η τεχνολογία AI DD™ της LG αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να προσφέρει πιο εξατομικευμένη φροντίδα. Αναλύοντας το βάρος του φορτίου και τα χαρακτηριστικά των υφασμάτων, επιλέγει τις κατάλληλες κινήσεις πλύσης, συμβάλλοντας στην καλύτερη προστασία των ρούχων2.Με αυτόν τον τρόπο, το LG F2X70S9TWS συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με την προσεκτική μεταχείριση των υφασμάτων, βοηθώντας τα αγαπημένα ρούχα να διατηρούνται σε καλή κατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μέσω βελτιστοποιημένων κινήσεων του κάδου, το πρόγραμμα συμβάλλει στη μείωση της τριβής μεταξύ των υφασμάτων, επιτυγχάνοντας έως και 60% λιγότερη αποβολή μικροπλαστικών σε σύγκριση με το πρόγραμμα ανάμεικτων υφασμάτων. Το αποτέλεσμα αναδεικνύει τη σημασία της τεχνολογίας στην καθημερινή φροντίδα των ρούχων και στην προσπάθεια περιορισμού των μικροπλαστικών που απελευθερώνονται κατά το πλύσιμο.3Η προηγμένη τεχνολογία του πλυντηρίου LG F2X70S9TWS, αφορά και τον σύγχρονο slim σχεδιασμό του. Με βάθος 47,5cm μπορεί να τοποθετείται σε μικρούς χώρους και να εντάσσεται αρμονικά σε ένα σύγχρονο σπίτι χωρίς να υποβαθμίζεται η απόδοση και η χωρητικότητα του.



Παράλληλα, η τεχνολογία Steam™ αξιοποιεί τον ατμό για τη μείωση αλλεργιογόνων, όπως τα ακάρεα οικιακής σκόνης, προσφέροντας επιπλέον φροντίδα για τα ρούχα και την καθημερινή υγιεινή.4

Η εμπειρία χρήσης συμπληρώνεται από τις έξυπνες δυνατότητες της συσκευής. Μέσω της συνδεσιμότητας Wi-Fi και της εφαρμογής LG ThinQ™, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιούν λειτουργίες έξυπνης διαχείρισης, ενώ η λειτουργία Smart Diagnosis™ διευκολύνει τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων. Η σύγχρονη σχεδίαση με οθόνη LCD προσφέρει εύκολο και άνετο χειρισμό, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την αισθητική.5

Με το πλυντήριο ρούχων LG F2X70S9TWS, η LG συνδυάζει την έξυπνη τεχνολογία, την εξοικονόμηση χρόνου και την αποτελεσματική φροντίδα των υφασμάτων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση για το σύγχρονο σπίτι. Γιατί κάθε πλύση μπορεί να είναι πιο γρήγορη, πιο αποδοτική και πιο προσεκτική απέναντι στα ρούχα και στο περιβάλλον.

Η φροντίδα των ρούχων μπορεί να συνδυαστεί με πρακτικότητα και βιωσιμότητα μαζί με το πλυντήριο F2X70S9TWS της LG.

1 Δοκιμασμένο από την Intertek, με βάση το πρότυπο IEC 60456 : έκδοση 5.0. Πρόγραμμα TurboWash39 με 5 kg φορτίου IEC σε σύγκριση με Συμβατικό κύκλο βαμβακερών με την επιλογή TurboWash™. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα ρούχα και το περιβάλλον.

2 Ελέγχθηκε από την Intertek τον Νοέμβριο του 2023. Σε σύγκριση με το πρόγραμμα βαμβακερών, το πρόγραμμα AI Πλύση παρουσιάζει μια βελτίωση στη φροντίδα των υφασμάτων και μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για ένα μικτό φορτίο απαλών υφασμάτων 3 kg (ανάμικτα πουκάμισα, μπλούζες, functional t-shirt, φούστες από σιφόν, σορτάσια πολυεστέρα κ.λπ.) (F4X7VYP15). Τα αποτελέσματα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το βάρος και τους τύπους υφασμάτων των ρούχων ή/και άλλους παράγοντες.Η ανίχνευση από την τεχνητή νοημοσύνη ενεργοποιείται όταν το φορτίο είναι κάτω από 3 kg. Η ανίχνευση τεχνητής νοημοσύνης δεν ενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί ο ατμός. Tο πρόγραμμα AI Πλύση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για παρόμοιους τύπους υφασμάτων [δεν ανιχνεύονται όλα τα υφάσματα] και κατάλληλο απορρυπαντικό.

3 Η δοκιμή έγινε από την Intertek τον Ιούλιο του 2023. Πρόγραμμα μείωσης μικροπλαστικών με φορτίο 3 kg (100% από πολυεστέρα) σε σύγκριση με το Πρόγραμμα διάφορων υφασμάτων. Σύγκριση μετρώντας την ποσότητα των μικροπλαστικών που φιλτράρονται μέσω ενός φίλτρου 20 μm. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα ρούχα και το περιβάλλον.

4 Το πρόγραμμα Allergy Care είναι εγκεκριμένο από το BAF (Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών) και μειώνει τα αλλεργιογόνα ακάρεα σκόνης.

5 Η εφαρμογή LG SmartThinQ ονομάζεται τώρα LG ThinQ.Τα έξυπνα χαρακτηριστικά και ο φωνητικός βοηθός του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το μοντέλο. Απευθυνθείτε στο τοπικό σας κατάστημα ή στην LG για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.Η έξυπνη συσκευή ηχείου με δυνατότητα φωνής δεν περιλαμβάνεται. Ο Φωνητικός έλεγχος ενεργοποιείται μόνο όταν το πλυντήριο είναι ενεργοποιημένο.