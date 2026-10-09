Το «Oasis: Don’t Look Back In Anger» Είναι Τώρα Διαθέσιμο Αποκλειστικά Στο Disney+

Η πρωτότυπη ταινία του Hulu, «Oasis: Don’t Look Back In Anger», είναι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+. H ταινία κατέγραψε τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς στους κινηματογράφους σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, καταλαμβάνοντας παράλληλα την τέταρτη θέση στη λίστα με τα πιο επιτυχημένα ντοκιμαντέρ όλων των εποχών*. Με την αποδοχή τόσο των κριτικών όσο και του κοινού, το «Oasis: Don’t Look Back In Anger» κατέχει 97% Fresh στο Rotten Tomatoes καθώς και 98% θετική βαθμολογία κοινού. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Το Disney+, ως η αποκλειστική streaming υπηρεσία όπου είναι διαθέσιμο το «Oasis: Don’t Look Back In Anger», προσφέρει επίσης στου fans αποκλειστικό, ακυκλοφόρητο υλικό, συμπεριλαμβανομένων αποσπασμάτων από την κοινή συνέντευξη των Liam και Noel Gallagher, καθώς και τις πλήρεις εκτελέσεις των τραγουδιών «Wonderwall», «Slide Away», «D’you Know What I Mean?» και «Half The World Away».

Σε σενάριο και δημιουργία του Steven Knight και σκηνοθεσία των Dylan Southern και Will Lovelace, το «Oasis: Don’t Look Back In Anger» καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των Liam και Noel Gallagher, με τίτλο «Oasis Live ‘25», μία από τις πιο πολυαναμενόμενες επιστροφές στον χώρο του rock ‘n’ roll. Η ταινία αποτελεί μια αισιόδοξη και δυναμική καταγραφή του κορυφαίου μουσικού γεγονότος του 2025, αποτυπώνοντας την εμπειρία και τα συναισθήματα του συγκροτήματος και των θαυμαστών τους σε όλο τον κόσμο. Μέσα από μια μοναδική οπτική, η ταινία προσφέρει πρόσβαση στις πρόβες, τα παρασκήνια, τις live εμφανίσεις, καθώς και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις των Noel Gallagher και Liam Gallagher μετά από περισσότερα από 20 χρόνια. Παράλληλα με την παγκόσμια, sold-out περιοδεία του συγκροτήματος, η ταινία εξερευνά τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο αυτής της παγκόσμιας πολιτιστικής στιγμής, καθώς και τη σημασία που έχει η μουσική τους για το κοινό και τις γενιές σε όλο τον κόσμο.

Με μοναδική πρόσβαση και υλικό που προβάλλεται για πρώτη φορά, η ταινία είναι μια παραγωγή της Magna Studios σε παρουσίαση της Sony Music Vision, σε συνεργασία με τη Sony Music Entertainment UK. Οι Sam Bridger και Guy Heeley είναι producers, ενώ executive producers είναι οι Kate Shepherd, Marisa Clifford, Davud Karbassioun, Rob Stringer, Tom Mackay, Krista Wegener, Thomas Benski, Isabel Davis και Tim O’Shea. Tη δημιουργική τεχνική ομάδα πλαισιώνουν οι βραβευμένοι με Όσκαρ® τεχνικοί ήχου, James Mather και Tarn Willers, o διευθυντής φωτογραφίας Haris Zambarloukos και οι μοντέρ George Cragg και Martina Zamolo. Η ταινία ανατέθηκε από τον Sean Doyle, VP of Unscripted Content, Disney+ EMEA.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «The Shards» του FX, «Furious» του Hulu, «Paradise», «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές», την κορεάτικη σειρά «Perfect Crown» αλλά και ταινίες όπως «Toy Story 5» της Disney και της Pixar και «Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.