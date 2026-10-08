Μακιγιάζ: Οι νέες υφές και αποχρώσεις που θα ανανεώσουν τη διάθεσή σου

Οι μικρές αλλαγές στο μακιγιάζ σου μπορούν να γίνουν μια ευχάριστη αφορμή να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις όσα αγαπάς, αρκεί να προσθέσεις μια νέα υφή ή μια απόχρωση που σε κάνει να νιώθεις λίγο πιο ο εαυτός σου. Με αυτή τη διάθεση, η Catrice παρουσιάζει τη συλλογή μακιγιάζ φθινόπωρο χειμώνας 2026.

Μακιγιάζ φθινόπωρο χειμώνας 2026 με ανάλαφρες υφές

Η νέα συλλογή αντλεί έμπνευση από την K-Beauty και δίνει έμφαση σε ανάλαφρες υφές που «δένουν» με την επιδερμίδα. Παράλληλα, ορισμένες συνθέσεις περιλαμβάνουν συστατικά περιποίησης, όπως υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη και πεπτίδια. Έτσι, το μακιγιάζ αποκτά μια πιο αισθητηριακή πλευρά, χωρίς να χάνει τον πρακτικό του χαρακτήρα.

Αυτό φαίνεται και στις επιλογές για τα μάγουλα και τη βάση. Το Cloud Tint Cushion Blush απλώνεται εύκολα και σου επιτρέπει να χτίσεις σταδιακά την ένταση, ενώ το Colour Flush Dewy Serum Blush χαρίζει δροσερή, φωτεινή όψη. Για πιο ομοιόμορφη βάση, το Skin Like Luminous Foundation προσφέρει μεσαία κάλυψη που μπορείς να προσαρμόσεις, με φυσικό φωτεινό τελείωμα.

Από glossy χείλη μέχρι ήσυχες αποχρώσεις

Αν προτιμάς να δίνεις έμφαση στα χείλη, θα βρεις lip oils και balm με χρώμα που χτίζεται, αλλά και το Glaze Guard Lip Treatment με SPF 50. Για ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα, οι αποχρώσεις κινούνται σε nude, απαλούς ροζ και peach τόνους. Αν πάλι έχεις διάθεση για κάτι διαφορετικό, η παλέτα περιλαμβάνει και ψυχρά, διάφανα παστέλ.

Η συλλογή ξεδιπλώνεται μέσα από τρεις τάσεις. Το Beauty Delights παίζει με τις απολαυστικές υφές, το Hour of Senses κινείται σε πιο ήρεμα, πολυδιάστατα φινιρίσματα και το Hush προτείνει μια μίνιμαλ αισθητική. Έτσι, μπορείς να κινηθείς από ένα λαμπερό look μέχρι ένα σχεδόν ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα, ανάλογα με τη διάθεσή σου.

Για το βλέμμα, η παλέτα The Warm Honey Eyeshadow συνδυάζει διαφορετικές υφές, ενώ η Eye Blusher Liquid Eyeshadow μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις στα μάτια και στα μάγουλα. Αν θέλεις έντονο περίγραμμα, το αδιάβροχο Hyper Liner Brush Eyeliner έχει λεπτή μύτη για πιο ελεγχόμενη εφαρμογή. Και για το τέλος της ημέρας, η Tubing Stay In Place False Lash Mascara αφαιρείται με χλιαρό νερό.

Μια ρουτίνα που ακολουθεί τη δική σου διάθεση

Στη συλλογή θα βρεις ακόμη επιλογές για τα φρύδια, όπως το Power Fix Brow Gel, που χαρίζει σταθερό κράτημα. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις όλες τις τάσεις μαζί. Διάλεξε την υφή ή το χρώμα που ταιριάζει στην καθημερινότητά σου και χρησιμοποίησέ το με τον τρόπο που σε εκφράζει.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του μακιγιάζ φθινόπωρο χειμώνας 2026 της Catrice: σου δίνει ιδέες, χωρίς να σου υπαγορεύει έναν συγκεκριμένο τρόπο να βαφτείς. Αν θέλεις να εξερευνήσεις τις επιλογές, μπορείς να δεις τη νέα συλλογή και τα προϊόντα μακιγιάζ στην επίσημη ιστοσελίδα της μάρκας.