Το Hard Rock Cafe Athens συμμετέχει ενεργά στον Αγώνα κατά του Καρκίνου του Μαστού με την 27η Ετήσια Παγκόσμια Καμπάνια PINKTOBER®

Το Hard Rock Cafe Athens συμμετέχει ενεργά για ακόμα μία χρονιά στον Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, στο πλαίσιο της 27ης ετήσιας παγκόσμιας καμπάνιας PINKTOBER® της Hard Rock International.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ο αγαπημένος χώρος στο Μοναστηράκι (Αδριανού 52) μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, αλληλεγγύης και γιορτής της γυναικείας δύναμης, ντυμένος στα ροζ με φωτισμούς και μπαλόνια. Στο κέντρο αυτής της ατμόσφαιρας δεσπόζει ο «Τοίχος της Ελπίδας» (Wall of Hope), όπου οι επισκέπτες καλούνται να αφήσουν το δικό τους ροζ σημείωμα με ευχές και μηνύματα συμπαράστασης.

Η μουσική αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάδοση του μηνύματος. Στις 2, 9, 16 και 23 Οκτωβρίου, από τις 19:00 το απόγευμα και μετά, με τις DJ Ιωάννα Μπρατσολιά και Έφη Κουφοπούλου να δίνουν τον ρυθμό στα DJ Sets του Cafe. Ντυμένες στα ροζ, ξεσηκώνουν το κοινό με μοναδικές μουσικές επιλογές αφιερωμένες στη γυναικεία δύναμη και ενδυνάμωση, μεταδίδοντας δυνατά το σύνθημα “Stronger Together”! Παράλληλα, για όσους επιθυμούν να στηρίξουν έμπρακτα τον σκοπό, στο Rock Shop® έχει διαμορφωθεί ένα ειδικό Pinktober Retail Corner με μανεκέν που αναδεικνύει τη φετινή συλλεκτική συλλογή (T-shirts, hoodies, pins κ.ά.), από την οποία μέρος των εσόδων διατίθεται για την ενίσχυση της έρευνας κατά της νόσου.

Ειδικό PINKTOBER Μενού:

Οι επισκέπτες του Hard Rock Cafe Athens θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αποκλειστικές γευστικές προτάσεις του μήνα:

Pink Power Bowl (€19,90): Φρέσκος σολομός σχάρας πάνω σε farro, κινόα και ρόκα, με ψητά παντζάρια, τουρσί κόκκινου κρεμμυδιού, τραγανά κολοκυθόσπορα, ηλιόσπορους, ραπανάκι καρπούζι και τριμμένη φέτα με λεμόνι.

Hibiscus PinkRITA (€11,75): Cocktail με Teremana Blanco tequila, Cointreau, φρέσκο χυμό λάιμ και σιρόπι ιβίσκου.

Berry Lychee Spritz – Non-Alcoholic (€10,35): Δροσιστικό mocktail με Ginger Beer, club soda, χυμό λεμονιού, πουρέ lychee, βατόμουρα, φράουλες και φρέσκο βασιλικό.

«Ο καρκίνος του μαστού είναι μια ασθένεια που αγγίζει χιλιάδες γυναίκες και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Στο Hard Rock Cafe Athens πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Μέσα από την καμπάνια PINKTOBER και τα θεματικά μας events, ενώνουμε τις φωνές μας για να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε “Stronger Together”. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε έμπρακτα στην ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την έρευνα», δήλωσε ο κ. Σταμάτης Τσαμτσουκάκης, Γενικός Διευθυντής του Hard Rock Cafe Athens.

Υπογραμμίζοντας τις θεμελιώδεις αρχές του “Love All – Serve All” και “All Is One”, η Hard Rock ενώνει τις τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες που υπηρετεί, μέσω των Cafes, Hotels, Casinos και Rock Shops, για να ενισχύσει τις προσπάθειες συγκέντρωσης πόρων. Μέχρι σήμερα, η πρωτοβουλία PINKTOBER έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του PINKTOBER στο Hard Rock Cafe Athens, επισκεφθείτε το cafe.hardrock.com/athens ή ακολουθήστε τα social media του Cafe.