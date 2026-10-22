Η Ομάδα Θεατρείς παρουσιάζει για 2η χρονιά «Το Τανγκό των Χαμένων Ονείρων» του Γιάννη Παπάζογλου στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ

Η Ομάδα Θεατρείς παρουσιάζει για δεύτερη συνεχή χρονιά το επιτυχημένο έργο του Γιάννη Παπάζογλου, «Το τανγκό των Χαμένων Ονείρων» σε νέο χώρο και με μια ανανεωμένη ματιά.

Κάθε Τετάρτη στις 21:15 στο Θέατρο Αλκμήνη.

Πώς αντιδράει ένας άνθρωπος όταν του στερούν τα όνειρα του; Θα γίνει θύτης ή θύμα; Ή μήπως μπορεί να γίνει και τα δύο;

Ο Άγης και ο Έκτορας είναι στην πραγματικότητα οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ένα καθεστώς που πειραματίζεται πάνω στην «οριστική εξάλειψη των ονείρων από τον εγκέφαλο», τους θέτει τον έναν απέναντι στον άλλον. «Το αποτέλεσμα του αγώνα είναι προκαθορισμένο», λέει ο Έκτορας. «Μας ρίξανε στην αρένα για να αλληλοφαγωθούμε».

Μόνη διέξοδος η φαντασία, η μνήμη κι ο έρωτας. Όταν το ποντίκι πιαστεί στη φάκα το μόνο που του μένει είναι να χορέψει.

Να χορέψει το Τανγκό των Χαμένων Ονείρων.

T αυτότητα Παράστασης:

Σκηνοθεσία: Μαριλένα Μοραγλή

Βοηθός Σκηνοθέτη : Ευδοκία Κατερινιού

Κινησιολογία: Νατάσα Παπαμιχαήλ

Μάσκες / Ειδικά Κοστούμια: Μαριλένα Μοραγλή

Πρωτότυπη μουσική / Επεξεργασία ήχου: Νίκος Ιωάννου

Βίντεο / Επεξεργασία εικόνας : Νίκος Παγωνάκης

Φωτογραφίες: Πάνος Ζουλάκης

Επεξεργασία εικόνων / Σχεδιασμός Αφίσας/banner: Μαρία Σκιαδά

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Άπος Κυπραίος, Δημήτρης Κωνσταντέλης, Μαριλένα Μοραγλή

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Κάθε Τετάρτη στις 21.15

Εισιτήρια: 15€ κανονικό, 12€ φοιτητικό, ανέργων,ΑμεΑ, 65+, 8€ ατέλεια ηθοποιών/σπουδαστών

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-alkmini-to-tango-ton-xamenon-oneiron/?lang=el

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ: Αλκμήνης 12, Αθήνα Ι Τηλ.: 2103428650 Ι E-mail: info@theatro.gr

«ΘΕΑΤΡΕΙΣ–ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ» I facebook Ι Instagram

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Γιάννης Παπάζογλου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας Ελλήνων Συγγραφέων και Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Διαχείρισης «ΘΕΣΠΙΣ»

Έχει γράψει πάνω από 20 θεατρικά έργα, με παραστάσεις των περισσότερων από αυτά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ (Αθήνα 1992-1993), ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΤΟΠΙΟ (κρατικό βραβείο Θεατρικού έργου 1989, Αθήνα 1993-1994), Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ (μονόπρακτο, Αθήνα 1193-1995), Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Αθήνα, 1996-1997), Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ (Αθήνα 1999-2000), ΕΞΩΡΙΣΤΟΙ (κρατικό βραβείο Θεατρικού έργου 2004 – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2006, 2008, 2021, 2022), ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ (Κρατικό Θέατρο Β. Ελλάδος 2007-2008), ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΚΟΥΚΛΑ (Αθήνα 2011-2012), ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ (Αθήνα 2012-2013), Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (Αθήνα 2017-2018), ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ (Αθήνα 2018-2019), ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ (Νάπολη 2018-2019), ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑ (Νάπολη/Αθήνα 2019-2020), VIVA LA MOUERTE (Αθήνα 2022-2023), ΤΟ ΤΑΝΓΚΟ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ (Αθήνα 2025), ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΤΕΡΑΤΩΝ (Αθήνα 2025), Η ΒΡΟΧΗ ΜΕΣΑ ΤΗΣ (άπαιχτο), O ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ (άπαιχτο), Ο ΛΥΓΜΟΣ ΤΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ (άπαιχτο), ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ (άπαιχτο), Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΥΜΝΟΣ (Αθήνα 2026).

Λίγα λόγια για την Ομάδα Θεατρείς

Η θεατρική ομάδα ΘΕΑΤΡΕΙΣ γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 2022. Ιδρυτικά της μέλη 3 φίλοι, ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗΣ, ο ΑΠΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ και η ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΟΡΑΓΛΗ που, αν και η σχέση τους χρονολογείται από παλιά, το Νοέμβριο του 2019, ξανασυναντήθηκαν στη σκηνή ενός θεάτρου, μια συνάντηση που έμελλε να είναι καθοριστική για την καλλιτεχνική τους πορεία.

Ενωμένοι από την αγάπη τους για το θέατρο και την αληθινή διάθεση για εξερεύνηση στους δρόμους που αυτό ανοίγει, αποφάσισαν να αφιερώσουν χρόνο και ψυχή και όση φαντασία διαθέτουν, για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να μιλήσουν για τους προβληματισμούς τους, να “παίξουν” τους ρόλους που ονειρεύτηκαν και να ζήσουν πάνω στη σκηνή όλες τις ζωές που δε θα χωρούσαν στη μία ανθρώπινη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι το μαγικό με την τέχνη του ηθοποιού.

Έτσι οδηγήθηκαν στην πρώτη τους δημιουργία, την παράσταση «ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΤΟΥΣ», τη θεατρική σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2022-2023, ένα καυστικό σχόλιο για τον τρόπο που οι άνθρωποι κρίνουν τους άλλους αλλά και τους εαυτούς τους από το “παντελόνι” που φοράνε. Η δεύτερη δουλειά τους, ένα γνώριμο και κλασσικό κείμενο, “Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ”, ανέβηκε με επιτυχία για δύο συνεχόμενες σεζόν και είχε ως θέμα του την ατομική ευθύνη, την ευθύνη που έχει ο καθένας από μας για το διπλανό του, ή που θα έπρεπε να έχει. Η φετινή δουλειά τους «ΤΟ ΤΑΓΚΟ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ», φέρει και πάλι το στίγμα του κοινωνικού τους προβληματισμού με ένα έργο που μιλάει για την καταπίεση της εξουσίας, τη σημασία της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης, την ανάγκη του ανθρώπου να ονειρεύεται και να φτιάχνει το δικό του παραμύθι ως έξοδο κινδύνου από το ζώφο.

Στόχος μας, όπως και στην προηγούμενη δουλειά μας, είναι να κάνουμε το κοινό μας να διασκεδάσει και να ονειρευτεί, αλλά και να φύγει από το θέατρο κουβαλώντας κάτι παραπάνω, μια σκέψη, μια ελπίδα, έναν προβληματισμό ίσως, ώστε αυτός ο κόσμος να γίνει λίγο καλύτερος.