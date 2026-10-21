Halloween στο Hard Rock Cafe Athens: Μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους με μουσική, διασκέδαση και προσφορά

Το Halloween πλησιάζει και το Hard Rock Cafe Athens προετοιμάζεται να υποδεχτεί το κοινό με δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις, προσφέροντας στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια, αλλά και μια ξεχωριστή βραδιά ενηλίκων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.



Η αυλαία των εορτασμών ανοίγει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, από τις 12:30 έως τις 15:30, με το «Little Monsters Halloween Party». Η μέρα είναι αφιερωμένη στους μικρούς φίλους έως 10 ετών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν σε ένα γεμάτο «spooky» πρόγραμμα με παιχνίδια, face painting, χειροτεχνίες και πολλές εκπλήξεις. Το εισιτήριο ανέρχεται στα 16 ευρώ ανά παιδί και περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες καθώς και παιδικό γεύμα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προαγοράσουν τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά.



Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, από τις 21:00, με το «Halloween Karaoke Night». Η σκηνή του Hard Rock Cafe ανοίγει για μια βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό και διασκέδαση, ενώ η εκδήλωση φέρει και έναν ουσιαστικό κοινωνικό σκοπό, καθώς μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια θα διατεθεί στον Σύλλογο ΙΩΝΑΣ, που στηρίζει την αποκατάσταση και τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό. Η είσοδος κοστίζει 12 ευρώ και περιλαμβάνει μπύρα, κρασί ή αναψυκτικό της επιλογής των παρευρισκόμενων.

Για το Halloween Karaoke Night, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την κράτησή τους τηλεφωνικά στο +30 210 3245170 ή ηλεκτρονικά μέσω OpenTable.



Φορέστε την πιο ανεβαστική σας διάθεση, εξασφαλίστε τη θέση σας εγκαίρως και ελάτε στο Hard Rock Cafe Athens για το πιο αξέχαστο, τρομακτικά διασκεδαστικό Halloween της Αθήνας!