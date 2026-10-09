Χορός και ψυχική υγεία: Τι έδειξε νέα μελέτη σε νέους!

Η μουσική και η κίνηση μπορούν να κάνουν ένα μάθημα χορού ευχάριστο και την παρέα πιο εύκολη. Μπορεί όμως η σάλσα και γενικά ο χορός να συμβάλει και στην ψυχική υγεία; Μια νέα μελέτη σε νέους ενήλικες δείχνει ότι τα ομαδικά μαθήματα σάλσα συνδέθηκαν με μεγαλύτερη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, λιγότερο κοινωνικό άγχος και περισσότερη καθημερινή ευχαρίστηση.

Πώς έγινε η έρευνα

Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Psychological Medicine, συμμετείχαν 121 άτομα ηλικίας 18 έως 24 ετών με συμπτώματα κατάθλιψης ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας. Οι ερευνητές τα χώρισαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η μία παρακολούθησε μαθήματα σάλσα για οκτώ εβδομάδες, ενώ η άλλη μπήκε σε λίστα αναμονής. Στην τελική ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 93 συμμετέχοντες.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν την ψυχική υγεία των συμμετεχόντων σε διαφορετικές φάσεις της μελέτης. Κύριος στόχος ήταν να εξετάσουν τα καταθλιπτικά συμπτώματα, ενώ παράλληλα παρακολούθησαν το κοινωνικό και γενικευμένο άγχος, τη μοναξιά και την καθημερινή ευχαρίστηση.

Λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα και κοινωνικό άγχος

Οι συμμετέχοντες που έκαναν σάλσα παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σχέση με όσους βρίσκονταν στη λίστα αναμονής. Η ομάδα της σάλσα ανέφερε επίσης μεγαλύτερη βελτίωση στο κοινωνικό άγχος και στην καθημερινή ευχαρίστηση.

Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν βελτίωση στο γενικευμένο άγχος και στη μοναξιά. Ωστόσο, η σάλσα δεν έδωσε επιπλέον σημαντικό όφελος σε αυτούς τους δύο τομείς σε σύγκριση με την ομάδα αναμονής. Επομένως, τα ευρήματα δεν δείχνουν ότι ο χορός μειώνει κάθε μορφή άγχους με τον ίδιο τρόπο.

Η ευχαρίστηση μπορεί να έχει σημασία

Ένα ακόμη εύρημα αφορούσε το πόσο απολάμβαναν οι συμμετέχοντες τα μαθήματα. Όσοι περνούσαν καλύτερα στη σάλσα παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στα καταθλιπτικά συμπτώματα. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι η ευχαρίστηση ήταν η αιτία της αλλαγής, δείχνει όμως ότι μια δραστηριότητα που μας αρέσει μπορεί να είναι πιο εύκολο να γίνει σταθερό μέρος της καθημερινότητάς μας.

Η σάλσα συνδυάζει κίνηση, μουσική, εκμάθηση νέων βημάτων και επαφή με άλλους ανθρώπους. Η μελέτη, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ποιο από αυτά τα στοιχεία συνέβαλε περισσότερο στα αποτελέσματα ούτε ότι η κοινωνική επαφή προκάλεσε τη βελτίωση.

Δεν χρειάζεται να είναι σάλσα

Τα ευρήματα αφορούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σάλσα και νέους ενήλικες με συμπτώματα κατάθλιψης. Δεν σημαίνουν ότι ο χορός θεραπεύει την κατάθλιψη ή το άγχος, ούτε ότι τα αποτελέσματα ισχύουν για όλους. Δείχνουν, όμως, ότι μια ευχάριστη ομαδική δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για κάποιους ανθρώπους.

Αν ο χορός δεν μας ταιριάζει, μπορούμε να αναζητήσουμε μια άλλη δραστηριότητα που συνδυάζει κίνηση και επαφή με άλλους. Και όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή δυσκολεύουν την καθημερινότητα, η επαγγελματική υποστήριξη παραμένει σημαντική.