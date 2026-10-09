7 λαχανικά του Οκτωβρίου για νόστιμα φθινοπωρινά πιάτα

Καθώς ο καιρός δροσίζει, αλλάζουν και οι γεύσεις που ζητάμε στο καθημερινό μας τραπέζι. Οι καλοκαιρινές σαλάτες δίνουν σιγά σιγά τη θέση τους σε ζεστές σούπες, ψητά λαχανικά και χορταστικά πιάτα που μας κάνουν να νιώθουμε πιο άνετα. Ο Οκτώβριος φέρνει μαζί του πολλά λαχανικά που μπορείς να αξιοποιήσεις με διαφορετικούς τρόπους. Δες ποια αξίζει να αναζητήσεις στην αγορά και πώς να τα εντάξεις πιο εύκολα στα γεύματά σου.

Κολοκύθα για ζεστά και χορταστικά πιάτα

Η κολοκύθα έχει γλυκιά γεύση και ταιριάζει σε πολλές συνταγές. Περιέχει β-καροτένιο, το οποίο ο οργανισμός μπορεί να μετατρέψει σε βιταμίνη Α. Μπορείς να την κάνεις βελούδινη σούπα, να την ψήσεις στον φούρνο ή να την προσθέσεις σε σαλάτα και σε ένα ζεστό μπολ με όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης.

Μπρόκολο, εύκολο να το συνδυάσεις

Το μπρόκολο προσθέτει γεύση και θρεπτικά συστατικά στο καθημερινό γεύμα. Περιέχει φυτικές ίνες, βιταμίνες C και K, καθώς και φυλλικό οξύ. Μαγείρεψέ το στον ατμό ή ψήσ’ το στον φούρνο και συνδύασέ το με ελαιόλαδο, λεμόνι και μια πηγή πρωτεΐνης.

Κουνουπίδι πέρα από το βραστό

Το κουνουπίδι μπορεί να γίνει πολύ πιο ενδιαφέρον όταν το ψήσεις με μπαχαρικά. Ταιριάζει επίσης σε πιο ελαφριές εκδοχές αγαπημένων comfort πιάτων. Παράλληλα, προσφέρει φυτικές ίνες και βιταμίνη C και ανήκει στην οικογένεια των σταυρανθών λαχανικών.

Παντζάρια για χρώμα στο τραπέζι

Τα παντζάρια ξεχωρίζουν για το βαθύ κόκκινο χρώμα και τη γήινη γεύση τους. Περιέχουν φυλλικό οξύ, κάλιο και φυσικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση. Μπορείς να τα βράσεις, να τα ψήσεις ή να τα προσθέσεις σε σαλάτα για ένα πιο ζωηρό πιάτο.

Σπανάκι και πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Το σπανάκι και τα υπόλοιπα πράσινα φυλλώδη λαχανικά ταιριάζουν σε πολλά γεύματα. Το σπανάκι περιέχει φυλλικό οξύ, βιταμίνες Κ και Α, μαζί με άλλα μικροθρεπτικά συστατικά. Βάλ’ το σε σαλάτες, ομελέτες και πίτες ή πρόσθεσέ το σε ένα ζεστό πιάτο με όσπρια ή δημητριακά.

Λάχανο για σαλάτες και μαγειρευτά

Το λάχανο προσφέρει φυτικές ίνες και χωράει σε διαφορετικές συνταγές. Τρώγεται ωμό σε σαλάτα, μπαίνει σε σούπες και μαγειρευτά ή γίνεται η βάση για ένα τραγανό slaw. Όπως και τα υπόλοιπα σταυρανθή λαχανικά, αποτελεί μια εύκολη προσθήκη σε ένα ισορροπημένο γεύμα.

Καρότα που ταιριάζουν στη φθινοπωρινή κουζίνα

Τα καρότα υπάρχουν στην αγορά όλο τον χρόνο, όμως ταιριάζουν ιδιαίτερα στις φθινοπωρινές συνταγές. Περιέχουν καροτενοειδή, φυτικές ίνες και κάλιο. Πρόσθεσέ τα σε σούπες, ψήσ’ τα με μπαχαρικά ή συνδύασέ τα με όσπρια και ξηρούς καρπούς σε μια χορταστική σαλάτα.