Τσάντα μαιευτηρίου για τον μπαμπά: Όσα αξίζει να έχει μαζί του την ημέρα του τοκετού

Όσο πλησιάζει η ημέρα του τοκετού, η προετοιμασία περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη μαμά και το μωρό. Ρουχαλάκια, πάνες, προσωπικά αντικείμενα και όλα όσα πρέπει να μπουν στη βαλίτσα του μαιευτηρίου. Υπάρχει όμως και κάποιος που συχνά ξεχνάμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο μέλλων μπαμπάς! Αν πρόκειται να περάσει αρκετές ώρες στο μαιευτήριο, ίσως και ολόκληρη τη νύχτα, καλό είναι να έχει ετοιμάσει και εκείνος ένα μικρό σακίδιο με τα απαραίτητα. Άλλωστε, ο τοκετός δεν ακολουθεί πάντα συγκεκριμένο πρόγραμμα και το τελευταίο που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή είναι να ψάχνει πού θα φορτίσει το κινητό του ή πώς θα βρει κάτι να φάει.

Κινητό φορτισμένο και μια επιπλέον λύση για την μπαταρία

Το κινητό θα είναι πιθανότατα ένα από τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσει περισσότερο. Θα χρειαστεί να επικοινωνήσει με αγαπημένα πρόσωπα, να ενημερώσει την οικογένεια και φυσικά να απαθανατίσει τις πρώτες στιγμές με το μωρό. Γι’ αυτό, ένας φορτιστής με μακρύ καλώδιο και ένα power bank είναι απαραίτητα. Οι πρίζες δεν βρίσκονται πάντα στο πιο βολικό σημείο, ενώ κανείς δεν θέλει να μείνει από μπαταρία τη στιγμή που θα θελήσει να τραβήξει την πρώτη οικογενειακή φωτογραφία.

Κάτι να φάει και αρκετό νερό

Η αναμονή μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες και μέσα στην αγωνία είναι εύκολο να ξεχάσει ακόμη και να φάει. Μερικές μπάρες δημητριακών, ένα σακουλάκι ξηροί καρποί ή λίγα κράκερ μπορούν να του δώσουν την ενέργεια που χρειάζεται χωρίς να αναζητά συνεχώς κάποιο κυλικείο. Φυσικά, ένα μπουκάλι νερό δεν πρέπει να λείπει από την τσάντα του. Αρκεί προηγουμένως να ενημερωθεί για τους κανόνες του μαιευτηρίου σχετικά με την κατανάλωση τροφίμων στους χώρους αναμονής.

Μια αλλαξιά ρούχα μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη

Ακόμη κι αν υπολογίζει ότι θα επιστρέψει στο σπίτι την ίδια ημέρα, μια δεύτερη μπλούζα, καθαρά εσώρουχα και ένα άνετο παντελόνι δεν πιάνουν πολύ χώρο. Αν χρειαστεί να παραμείνει στο μαιευτήριο περισσότερο από όσο περίμενε, θα εκτιμήσει ιδιαίτερα αυτή τη μικρή προετοιμασία. Εξίσου σημαντικά είναι τα άνετα παπούτσια, αφού ενδέχεται να περάσει αρκετή ώρα όρθιος ή να μετακινείται στους διαδρόμους. Μια ζακέτα είναι επίσης χρήσιμη, καθώς η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους δεν είναι πάντα η ιδανική.

Τα προσωπικά αντικείμενα που εύκολα ξεχνάμε

Μια οδοντόβουρτσα, μια μικρή οδοντόκρεμα, αποσμητικό και μερικά μωρομάντιλα αρκούν για να αισθάνεται πιο άνετα, ιδιαίτερα αν η παραμονή του παραταθεί. Δεν χρειάζεται να μεταφέρει ολόκληρο το νεσεσέρ του μπάνιου. Μόνο τα βασικά που θα τον βοηθήσουν να φρεσκαριστεί και να συνεχίσει τη μέρα του χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Πριν ετοιμάσει την τσάντα του, καλό είναι επίσης να επιβεβαιώσει αν το μαιευτήριο επιτρέπει τη διανυκτέρευση συνοδού και τι παροχές διαθέτει.

Η καλύτερη προετοιμασία είναι να μπορεί να βρίσκεται πραγματικά δίπλα σου

Μπορεί όλα αυτά να φαίνονται μικρές λεπτομέρειες, όμως την ημέρα που θα γεννηθεί το μωρό σας ακόμη και τα πιο απλά πράγματα αποκτούν σημασία. Ένας σύντροφος που έχει φροντίσει τις προσωπικές του ανάγκες μπορεί να συγκεντρωθεί περισσότερο σε όσα συμβαίνουν και κυρίως σε εσένα.

Η δική του τσάντα δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη ούτε γεμάτη με περιττά αντικείμενα. Ένα μικρό σακίδιο, έτοιμο λίγες εβδομάδες πριν από τον τοκετό και τοποθετημένο δίπλα στη δική σου βαλίτσα, είναι αρκετό.