Το σελινόριζο είναι από εκείνα τα υλικά που συχνά το προσπερνάμε, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει ένα υπέροχο, γεμάτο γεύση πιάτο. Εδώ ψήνεται ολόκληρο στον φούρνο με θυμάρι, δάφνη και σκόρδο, μέχρι να μαλακώσει εσωτερικά και να αποκτήσει ωραία κρούστα απ’ έξω. Μαζί με τα μανιτάρια και το πικάντικο relish, γίνεται ένα πιάτο διαφορετικό, γήινο και πολύ αρωματικό.

Υλικά

Για το σελινόριζο

1 μικρό σελινόριζο, καλά πλυμένο

1 ματσάκι φρέσκο θυμάρι, ψιλοκομμένο

2 φύλλα δάφνης, ψιλοκομμένα

3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Για τα μανιτάρια

10 γρ. βούτυρο

Λίγο ελαιόλαδο

200 γρ. ανάμεικτα άγρια μανιτάρια

Για το relish με cobnuts

20 γρ. cobnuts, καβουρδισμένα και ψιλοκομμένα

1 εσαλότ, κομμένο σε μικρά κυβάκια

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 κομμάτι φρέσκο τζίντζερ περίπου 2 εκ., καθαρισμένο και ψιλοτριμμένο

1 κόκκινη πιπερίτσα τσίλι, ψιλοκομμένη

2 κουταλιές της σούπας fish sauce

2 κουταλιές της σούπας soy sauce

Χυμός από 2 λάιμ

1 κουταλάκι του γλυκού φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 κουταλάκι του γλυκού φρέσκο εστραγκόν, ψιλοκομμένο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C ή στους 180°C στον αέρα.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το θυμάρι, τη δάφνη, το σκόρδο και το ελαιόλαδο. Τρίβουμε καλά το μείγμα πάνω στο σελινόριζο, ώστε να καλυφθεί παντού. Το τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο και το ψήνουμε για 2 ώρες.

Στη συνέχεια, το ξετυλίγουμε, το τοποθετούμε σε ταψί και το ψήνουμε για ακόμα 30 λεπτά, μέχρι να πάρει πιο τραγανή υφή εξωτερικά. Το αφήνουμε στην άκρη.

Παράλληλα, ετοιμάζουμε τα μανιτάρια. Σε ένα μεγάλο τηγάνι, ζεσταίνουμε το βούτυρο με λίγο ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τα μανιτάρια και τα σοτάρουμε για λίγα λεπτά, μέχρι να μαγειρευτούν και να βγάλουν τα αρώματά τους.

Για το relish, βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και ανακατεύουμε καλά. Δοκιμάζουμε και, αν χρειάζεται, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Σερβίρισμα

Κόβουμε ένα κομμάτι από το ψητό σελινόριζο και το βάζουμε στο πιάτο. Από πάνω προσθέτουμε τα σοταρισμένα μανιτάρια και ολοκληρώνουμε με το αρωματικό relish.

Ένα ιδιαίτερο πιάτο, με γεύσεις γήινες, πικάντικες και δροσερές μαζί.

Καλή απόλαυση!