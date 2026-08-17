Ένα πιάτο που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο γλυκό και το πικάντικο, με εξωτικό χαρακτήρα αλλά απλή εκτέλεση. Το κοτόπουλο γίνεται ζουμερό, το κάρυ δίνει βάθος και ο φρέσκος ανανάς απογειώνει τη γεύση.

Υλικά (για 4 μερίδες)

500 γρ. φιλέτο κοτόπουλο (στήθος ή μπούτι), κομμένο σε κύβους

1 φρέσκος ανανάς, καθαρισμένος και κομμένος σε κομμάτια

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 κόκκινη πιπεριά, σε λωρίδες

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

200 ml γάλα καρύδας

1 κ.σ. πάστα ή σκόνη κάρυ

1 κ.γ. τζίντζερ (φρέσκο ή σκόνη)

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι & πιπέρι

Χυμός από μισό λάιμ (προαιρετικά)

Φρέσκος κόλιανδρος ή μαϊντανός για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Σοτάρισμα βάσης

Σε ένα βαθύ τηγάνι ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτεις το σκόρδο και το τζίντζερ και αφήνεις για 1 λεπτό να βγάλουν τα αρώματά τους.

Μαγείρεμα κοτόπουλου

Ρίχνεις το κοτόπουλο και το σοτάρεις μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Αλατοπιπερώνεις και προσθέτεις το κάρυ.

Δέσιμο της σάλτσας

Προσθέτεις το γάλα καρύδας και την πιπεριά. Χαμηλώνεις τη φωτιά και αφήνεις να σιγομαγειρευτεί για 10–15 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Η εξωτική πινελιά

Ρίχνεις τον ανανά στο τέλος και μαγειρεύεις για άλλα 5 λεπτά. Αν θέλεις, προσθέτεις λίγο χυμό λάιμ για φρεσκάδα.

Πώς να το σερβίρεις

Σερβίρεται ιδανικά με λευκό ρύζι μπασμάτι ή γιασεμιού. Από πάνω μπορείς να βάλεις φρέσκο κόλιανδρο ή μαϊντανό για έξτρα άρωμα.

Tips για τέλειο αποτέλεσμα

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, χρησιμοποίησε πάστα κάρυ αντί για σκόνη

Ο φρέσκος ανανάς κάνει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον κονσέρβα

Μπορείς να προσθέσεις και λίγα κάσιους για τραγανή υφή

Καλή απόλαυση!