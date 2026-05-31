Αν ψάχνεις κάτι που να θυμίζει αυθεντική, «χωριάτικη» νοστιμιά αλλά με στιβαρή, γεμάτη γεύση, αυτά τα πιτάκια είναι ακριβώς αυτό. Ζύμη τραγανή απ’ έξω και γέμιση ζουμερή που ψήνεται μέσα της, χωρίς περιττά στολίδια.

Υλικά

Για τη ζύμη

250 γρ. αλεύρι για ψωμί

60 γρ. λαρδί

60 γρ. αλατισμένο βούτυρο

80–90 ml παγωμένο νερό

1 αυγό, χτυπημένο με 2 κ.γ. γάλα, για το άλειμμα

Για τη γέμιση

125 γρ. μοσχαρίσιο κρέας (κατά προτίμηση από κοιλιά), κομμένο σε μικρούς κύβους

100 γρ. πατάτες, όπως Charlotte, καθαρισμένες και κομμένες σε μικρά κυβάκια

60 γρ. γογγύλι (ή σελινόριζα αν δεν βρεις), καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

60 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεκίνα με τη ζύμη. Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε το αλεύρι, το λαρδί και το βούτυρο. Δούλεψέ τα απαλά με τα δάχτυλά σου μέχρι να θυμίζουν ψίχουλα. Πρόσθεσε σταδιακά το παγωμένο νερό μέχρι να δέσει το μείγμα σε μια λεία ζύμη.

Βγάλε τη ζύμη σε καθαρή επιφάνεια, ζύμωσε ελαφρά μέχρι να γίνει ομοιόμορφη και σχημάτισε μια μπάλα. Πίεσέ τη να γίνει δίσκος, τύλιξέ τη και βάλε τη στο ψυγείο για περίπου 2 ώρες μέχρι να σφίξει καλά.

Στο μεταξύ, ετοίμασε τη γέμιση. Σε ένα μπολ ανακάτεψε το κρέας, τις πατάτες, το γογγύλι και το κρεμμύδι. Πρόσθεσε αλάτι και αρκετό πιπέρι ώστε να έχει ένταση στη γεύση.

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C ή στους 160°C στον αέρα και στρώσε ένα ταψί με λαδόκολλα.

Άνοιξε τη ζύμη σε πάχος περίπου όσο ένα νόμισμα. Με ένα κουπ πατ 10 εκ. κόψε 12 δίσκους. Μοίρασε τη γέμιση πάνω τους, δίπλωσε κάθε δίσκο στη μέση και πίεσε τις άκρες για να κλείσουν καλά, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό «γείσο».

Άλειψε τα πιτάκια με το αυγό και ψήσε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να πάρουν ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα.

Καλή απόλαυση!