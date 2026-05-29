Μια πανεύκολη, γρήγορη και πεντανόστιμη συνταγή για γαρίδες με έντονο άρωμα σκόρδου, ελαφριά κάψα από το τσίλι και αυτή τη βαθιά, καπνιστή νότα που δίνει η πάπρικα. Ιδανική για μεζέ, για ένα γρήγορο βραδινό ή για να τη σερβίρεις με φρέσκο ψωμί και να μη μείνει σταγόνα από το λάδι στο πιάτο.

Υλικά

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

6 μεγάλες ωμές γαρίδες, με το κέλυφος

4 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες

1 κόκκινη πιπερίτσα τσίλι, ψιλοκομμένη

½ κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε ένα μέτριο τηγάνι σε δυνατή φωτιά, μέχρι να κάψει πολύ καλά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και τις γαρίδες και τις ψήνουμε και από τις δύο πλευρές, μέχρι να πάρουν ροζ χρώμα και να μαγειρευτούν σωστά.

Αμέσως μετά, ρίχνουμε στο τηγάνι το σκόρδο και το ψιλοκομμένο τσίλι. Τα αφήνουμε για περίπου ένα λεπτό, μέχρι να γίνουν πιο τραγανά και να βγάλουν τα αρώματά τους, προσέχοντας όμως να μη μαυρίσει το σκόρδο γιατί θα πικρίσει.

Αλατοπιπερώνουμε, αποσύρουμε από τη φωτιά και σερβίρουμε τις γαρίδες ζεστές, πασπαλίζοντας από πάνω την καπνιστή πάπρικα.

Καλή απόλαυση!