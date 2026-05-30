Αν θέλεις ένα γρήγορο ντιπ που δείχνει προσεγμένο χωρίς να σε κρατήσει ώρα στην κουζίνα, αυτή η χτυπητή φέτα είναι από τις πιο έξυπνες επιλογές. Είναι κρεμώδης, αλμυρούτσικη όσο πρέπει και αποκτά φρεσκάδα από την πράσινη σάλτσα με μυρωδικά.

Υλικά

1 κ.σ. πράσινο καρύκευμα, προαιρετικά

50 γρ. φύλλα καρότου, κράτησε λίγα για το σερβίρισμα, ή μυρωδικά της επιλογής σου

20 γρ. σχοινόπρασο

2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, συν λίγο ακόμα για το σερβίρισμα

200 γρ. φέτα

150 γρ. ελληνικό γιαούρτι ή λαμπνέ

50 γρ. καβουρδισμένους ηλιόσπορους ή κολοκυθόσπορους

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Βάλε στο μούλτι ή στο food processor το πράσινο καρύκευμα, τα φύλλα καρότου και το σχοινόπρασο. Χτύπησέ τα και, όσο δουλεύει το μηχάνημα, πρόσθεσε σιγά σιγά το ελαιόλαδο μέχρι να έχεις μια χοντροκομμένη σάλτσα, σαν πέστο.

Μετάφερε τη σάλτσα σε ένα μπολ και καθάρισε τον κάδο.

Στον καθαρό κάδο βάλε τη φέτα και το γιαούρτι ή το λαμπνέ. Χτύπησέ τα μέχρι να γίνουν λεία και κρεμώδη. Δοκίμασε και πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι, με προσοχή γιατί η φέτα είναι ήδη αλμυρή.

Σέρβιρε τη χτυπητή φέτα σε μπολ ή πιάτο, πέρασε από πάνω την πράσινη σάλτσα, πρόσθεσε λίγο ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, τους καβουρδισμένους σπόρους και λίγα φύλλα καρότου που έχεις κρατήσει.

Καλή απόλαυση!