Μπέτυ Βαλάση: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών!

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό μέσα από τον ρόλο της «Λωξάντρας» στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο «Σπίτι του Αγωνιστή». Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμά του αποχαιρέτησε την ηθοποιό, θυμίζοντας την καλλιτεχνική της πορεία και τη δράση της.

«Μόλις με πληροφόρησαν στη Βουλή ότι έφυγε από την ζωή μια αξιαγάπητη αγωνίστρια, η σπουδαία ηθοποιός, που σημάδεψε τον πολιτισμό μας με τις ερμηνείες της, τους αγώνες της για την δημοκρατία, την δραστηριότητα της στο εξωτερικό, την συνδικαλιστική της δράση. Η ανεπανάληπτη Μπέττυ Βαλάση, η αγαπημένη συνοδοιπόρος στη ζωή του αξέχαστου Τίτου Βανδή, η θρυλική μας κυρά Λωξαντρα, που είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω και να συναντηθούμε καλλιτεχνικά δεν είναι πια κοντά μας. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενήθηκε στο Σπίτι του Αγωνιστή που εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους ανθρώπους που φροντίζει. Πλήγμα για τον πολιτισμό μας. Την αποχαιρετούμε όλοι με σεβασμό και αγάπη».

Η Μπέτυ (Δέσποινα) Βαλάση, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε ανάμεσα στην Αθήνα και την Κατερίνη, καθώς οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν μικρή. Μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου και ξεκίνησε την πορεία της στη σκηνή το 1961. Εργάστηκε στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ομώνυμο ρόλο της στη σειρά «Λωξάντρα», που προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Το 1984 παντρεύτηκε τον ηθοποιό Τίτο Βανδή, με τον οποίο έμεινε μαζί έως τον θάνατό του το 2003.