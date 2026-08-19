Ένα φρουτένιο γλυκό με τραγανή βάση, καραμελωμένους ξηρούς καρπούς και βελούδινη κρέμα με γιαούρτι, μασκαρπόνε και μπαχαρικά.

Υλικά

Για τα φρούτα

4 μικρά αχλάδια, καθαρισμένα και κομμένα σε κύβους 2 εκ.

2 κ.σ. χυμός λεμονιού

4½ κ.σ. ζάχαρη άχνη ή ψιλή λευκή ζάχαρη

2 μέτρια μήλα για μαγείρεμα, ιδανικά Bramley, καθαρισμένα και κομμένα σε κύβους 2 εκ.

16 βατόμουρα

Για το crumble

40 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

40 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

50 γρ. ανάλατο βούτυρο, κρύο και κομμένο σε κύβους

25 γρ. μαλακή καστανή ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

100 γρ. αποξηραμένα cobnuts ή φουντούκια

Για την κρέμα

150 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

100 ml ελληνικό γιαούρτι

100 ml μασκαρπόνε

1 κ.σ. ζάχαρη άχνη ή ψιλή λευκή ζάχαρη

½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

½ κ.γ. τριμμένο κάρδαμο

½ κ.γ. τριμμένο αστεροειδή γλυκάνισο

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα αχλάδια με τον χυμό λεμονιού και 1½ κουταλιά από τη ζάχαρη. Τα απλώνουμε σε ταψί, τα σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και τα ψήνουμε για 10 λεπτά.

Στη συνέχεια προσθέτουμε τα μήλα, σκεπάζουμε ξανά με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για ακόμη 30 λεπτά. Όταν μαλακώσουν, τα λιώνουμε ελαφρά με ένα πιρούνι, τα αφήνουμε να κρυώσουν και προσθέτουμε απαλά τα βατόμουρα.

Για το crumble, βάζουμε τα δύο αλεύρια σε μπολ μαζί με το βούτυρο, την καστανή ζάχαρη και το αλάτι. Τρίβουμε το μείγμα με τα δάχτυλά μας μέχρι να μοιάζει με ψίχουλα. Το απλώνουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και το ψήνουμε για 15 λεπτά. Το αφήνουμε να κρυώσει.

Σε αντικολλητικό κατσαρολάκι βάζουμε τις υπόλοιπες 3 κουταλιές ζάχαρη και τους ξηρούς καρπούς. Ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά για 5 με 6 λεπτά, κουνώντας συχνά το σκεύος, μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να καλύψει ομοιόμορφα τους ξηρούς καρπούς. Μόλις πάρουν χρυσαφένιο χρώμα, τους απλώνουμε σε αντικολλητικό χαρτί και τους αφήνουμε να κρυώσουν. Έπειτα τους σπάμε σε χοντρή σκόνη.

Για την κρέμα, βάζουμε όλα τα υλικά σε μεγάλο μπολ και χτυπάμε μέχρι να σχηματιστούν μαλακές κορυφές. Προσοχή, δεν θέλει υπερβολικό χτύπημα.

Στήσιμο

Μοιράζουμε τα 2/3 του crumble στον πάτο των ποτηριών σερβιρίσματος. Από πάνω βάζουμε τα 2/3 από το μείγμα φρούτων, την κρέμα και τους ξηρούς καρπούς. Συνεχίζουμε με το υπόλοιπο crumble, τα υπόλοιπα φρούτα και την υπόλοιπη κρέμα.

Πασπαλίζουμε με τους υπόλοιπους ξηρούς καρπούς και σερβίρουμε αμέσως. Αν θέλουμε να το βάλουμε στο ψυγείο για λίγες ώρες, προσθέτουμε τους ξηρούς καρπούς λίγο πριν το σερβίρισμα, για να μείνουν τραγανοί.

Καλή απόλαυση!