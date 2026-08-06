Το ελληνικό καλοκαίρι κορυφώνεται και ο Αύγουστος προβλέπεται να είναι «καυτός» και κινηματογραφικά! Με την ΟΔΥΣΣΕΙΑ του Christopher Nolan να συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στις αίθουσες (10 χρόνια ταξίδι, να μην κάτσει κ λίγο παραπάνω;) και τον Spider-Man να ζει την «Καινούρια Μέρα» του από τα τέλη του Ιουλίου, ο Αύγουστος δεν πτοείται και «κατεβαίνει» δυναμικά με επιλογές για όλους: έχουμε και horror (με το τελευταίο instalment του INSIDIOUS), έχουμε και family-friendly (με πολυαγαπημένα Minions), έχουμε ΚΑΙ dystopian future περιπέτεια με Jacob Elordi έχουμε ΚΑΙ μεταφυσικό μυστήριο με Anne Hathaway! Ο Αύγουστος στα Village Cinemas είναι full-on!

20/08 Insidious: Out of the Further – Insidious: Έξω από το Απώτερο

Στην ταινία «Insidious: Έξω από το Απώτερο», η Gemma (Amelia Eve), μία νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι, ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο Απώτερο, το καθαρτήριο των χαμένων ψυχών, στην καρδιά του σύμπαντος του Insidious. Όταν κάτι δαιμονικό την κυνηγάει, η Gemma διαπιστώνει ότι έχει μία ικανότητα που αλλάζει τα πάντα: δεν επισκέπτεται απλώς το Απώτερο, αλλά μπορεί να φέρει ό,τι ζει μέσα σε αυτό στον πραγματικό κόσμο. Μόλις οι δαίμονες αντιλαμβάνονται τη δύναμή της, ο κόσμος μας γίνεται το παιχνίδι τους.

20/08 One Night Only – Για Μια Νύχτα Μόνο

Τι θα γινόταν αν μια έκρυθμη νύχτα ήταν τελικά το καλύτερο πράγμα που σου συνέβη ποτέ; Η υποψήφια για Όσκαρ Μόνικα Μπαρμπάρο και ο υποψήφιος για BAFTA Κάλουμ Τέρνερ πρωταγωνιστούν ως Άλι και Όουεν, δύο άγνωστοι που ψάχνουν την αγάπη και διασταυρώνονται τυχαία σε μια ελαφρώς παραλλαγμένη και φανταστική εκδοχή της Νέας Υόρκης, τη μοναδική νύχτα του χρόνου όπου οι αδέσμευτοι επιτρέπεται να κάνουν σεξ.

Ο πληγωμένος Όουεν και η ρομαντική Άλι είναι οι ίσως μοναδικές μοναχικές ψυχές στην πόλη που αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα περιστασιακό ειδύλλιο. Από τη στιγμή που γνωρίζονται νιώθουν μια έντονη σπίθα, όμως μια σειρά από ατοπήματα και τυχαία περιστατικά τους βάζουν σε μπελάδες που τους κρατούν χώρια. Σε ένα κυνηγητό μέσα στην πόλη, που μία του απομακρύνει και μία τους φέρνει κοντά, θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που αναζητούν βρίσκεται ακριβώς δίπλα τους.

20/08 Minions & Monsters – Minions & Τέρατα (υποτιτλισμένο)

Μετά τη σαρωτική παγκόσμια επιτυχία της πιο αστείας κωμωδίας του καλοκαιριού του 2024, Εγώ, ο Απαισιότατος 4, η Illumination παρουσιάζει το Minions & Τέρατα.

Πρόκειται για τη φασαριόζικη, ξεκαρδιστική και απολύτως αληθινή ιστορία του πώς τα Minions κατέκτησαν το Χόλιγουντ, έγιναν σταρ του σινεμά, έχασαν τα πάντα, εξαπέλυσαν τέρατα στον κόσμο και στη συνέχεια συνασπίστηκαν για να σώσουν τον πλανήτη από το χάος που τα ίδια προκάλεσαν.

Πολλοί διάσημοι ηθοποιοί χαρίζουν τις φωνές τους, συμπεριλαμβανομένης της βραβευμένης με Όσκαρ Άλισον Τζάνι, του δύο φορές βραβευμένου με Όσκαρ Κρίστοφ Βαλτς, του βραβευμένου με Όσκαρ Τζεφ Μπρίτζες, του δύο φορές υποψήφιου για Όσκαρ Τζέσι Αϊζενμπέργκ, της Ζόι Ντόιτς (Nouvelle Vague) και του υποψήφιου για Όσκαρ ανατρεπτικού κωμικού Τρέι Πάρκερ (συν-δημιουργός του South Park). Το καστ ολοκληρώνουν οι φωνές των Μπόμπι Μόινιχαν και Φιλ ΛαΜάρ (Saturday Night Live, Futurama, King of the Hill).

27/08 The Dog Stars – Ο Αστερισμός του Σκύλου

Σε σκηνοθεσία του διάσημου Ridley Scott, η ταινία αφηγείται την ιστορία του Hig (Jacob Elordi), ενός νεαρού πιλότου ο οποίος, μαζί με έναν ειδικό στην επιβίωση, τον Bangley (Josh Brolin), έχουν δημιουργήσει ένα λειτουργικό αλλά απομονωμένο καταφύγιο σε έναν σκληρό μετα-αποκαλυπτικό κόσμο. Όταν όμως ο Hig λαμβάνει ένα μυστηριώδες ραδιομήνυμα, ξεκινάει για το άγνωστο, αναζητώντας την ελπίδα και την ανθρωπιά που εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχουν.

27/08 The End of Oak Street – Το Τέλος της Οδού Οουκ

Ένα μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο εξαφανίζει την Οδό Όουκ από τα προάστια και μεταφέρει ολόκληρη τη γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο. Η οικογένεια Πλατ βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια αδιανόητη πραγματικότητα, όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώριζαν έχουν πάψει να ισχύουν. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν και να βρουν τον δρόμο της επιστροφής, συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη δύναμή τους είναι οι συναισθηματικοί δεσμοί τους. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας Το Τέλος της Οδού Όουκ συναντάμε την Αν Χάθαγουεϊ και τον Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, ενώ συμπρωταγωνιστούν οι Μέισι Στέλα και Κρίστιαν Κόνβερι. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ.

Κλείστε τα εισιτήριά σας σήμερα μέσω του villagecinemas.gr, της εφαρμογής Village Cinemas και των ταμείων των κινηματογράφων.