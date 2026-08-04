Αν έχεις κολοκυθάκια στην κουζίνα και θέλεις κάτι ελαφρύ αλλά χορταστικό, οι κολοκυθοκεφτέδες φούρνου είναι η πιο ασφαλής και νόστιμη επιλογή. Δεν χρειάζονται τηγάνισμα, δεν βαραίνουν το στομάχι και ταιριάζουν τέλεια με ένα δροσερό ντιπ γιαουρτιού. Είναι ιδανικοί για μεζέ, για ελαφρύ βραδινό ή ακόμη και για ταπεράκι στο γραφείο.

Υλικά για τους κολοκυθοκεφτέδες

3 μέτρια κολοκυθάκια

1 μικρό κρεμμύδι τριμμένο

1 αυγό

100 γρ. τριμμένη φέτα

3 έως 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο άνηθο

Αλάτι και πιπέρι

Λίγο ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Τρίβεις τα κολοκυθάκια στον τρίφτη, τα αλατίζεις ελαφρώς και τα αφήνεις για περίπου 10 λεπτά να βγάλουν τα υγρά τους. Στη συνέχεια τα στύβεις πολύ καλά με τα χέρια σου ή μέσα σε καθαρή πετσέτα. Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να μη γίνουν νερουλοί.

Σε ένα μπολ ανακατεύεις τα κολοκυθάκια με το κρεμμύδι, το αυγό, τη φέτα, τον άνηθο και το πιπέρι. Προσθέτεις σταδιακά το αλεύρι μέχρι να έχεις ένα μείγμα που πλάθεται εύκολα χωρίς να κολλάει υπερβολικά.

Στρώνεις λαδόκολλα σε ένα ταψί και πλάθεις μικρούς κεφτέδες. Τους τοποθετείς στο ταψί, τους ραντίζεις ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 25 με 30 λεπτά, μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

Υλικά για το ντιπ γιαουρτιού

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

Λίγες σταγόνες λεμόνι

1 μικρή σκελίδα σκόρδο λιωμένη

Αλάτι και λίγο ψιλοκομμένο άνηθο ή δυόσμο

Πώς το ετοιμάζεις

Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε ένα μπολ μέχρι να ομογενοποιηθούν. Το αφήνεις στο ψυγείο για 20 λεπτά ώστε να δέσουν τα αρώματα.

Σερβίρεις τους κολοκυθοκεφτέδες ζεστούς ή χλιαρούς με το δροσερό ντιπ στο πλάι. Είναι τραγανοί απ’ έξω και μαλακοί μέσα, με ισορροπημένη γεύση που δεν κουράζει.

Καλή απόλαυση!