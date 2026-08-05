Αν θέλεις κάτι τραγανό, νόστιμο και εύκολο που να στέκεται άψογα και στο καλοκαιρινό γραφείο χωρίς να «ιδρώνει», αυτά τα αλμυρά μπισκότα παρμεζάνας είναι η λύση. Γίνονται γρήγορα, διατηρούνται εκτός ψυγείου και ταιριάζουν τέλεια με καφέ, κρασί ή ακόμα και μόνα τους, έτσι απλά, γιατί μπορούμε.

Υλικά

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

120 γρ. βούτυρο κρύο, σε κύβους

100 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

1 αυγό

1 πρέζα αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Προαιρετικά λίγο θυμάρι ή πάπρικα για άρωμα

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ρίχνεις το αλεύρι και το βούτυρο και τα δουλεύεις με τα δάχτυλα μέχρι να γίνουν σαν ψίχουλα. Προσθέτεις την παρμεζάνα, το αυγό, το αλάτι και το πιπέρι. Αν θέλεις πιο ιδιαίτερη γεύση, βάλε και λίγο θυμάρι ή πάπρικα.

Ζυμώνεις ελαφρά μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη. Δεν το παρακάνεις, δεν θέλουμε σκληρό αποτέλεσμα. Τυλίγεις τη ζύμη σε μεμβράνη και τη βάζεις στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά.

Στη συνέχεια, ανοίγεις τη ζύμη σε λεπτό φύλλο, περίπου μισό εκατοστό, και κόβεις σε μικρά στρογγυλά ή ό,τι σχήμα σου αρέσει. Τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα.

Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 12 με 15 λεπτά, μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Τα αφήνεις να κρυώσουν καλά για να γίνουν τραγανά.

Μικρό μυστικό

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, πρόσθεσε λίγη έξτρα παρμεζάνα από πάνω πριν το ψήσιμο. Επίσης διατηρούνται σε αεροστεγές δοχείο για αρκετές μέρες χωρίς να χάσουν την τραγανότητά τους.

Είναι από εκείνες τις συνταγές που σε βγάζουν ασπροπρόσωπη χωρίς κόπο και χωρίς δράματα.

Καλή απόλαυση!