Αγοράζεις μαρούλι με τη σκέψη ότι αυτή την εβδομάδα θα τρως πιο ελαφριά, πιο πράσινα, πιο σωστά. Και κάπου ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη μέρα, το βρίσκεις στο ψυγείο μαραμένο, με καφέ άκρες και μια όψη που δεν σε εμπνέει καθόλου. Δεν είναι τυχαίο. Το μαρούλι είναι από τα πιο ευαίσθητα λαχανικά και θέλει τον τρόπο του.

Αν θέλεις να σταματήσεις να το πετάς πριν καν το χαρείς, υπάρχουν μερικές μικρές κινήσεις που αλλάζουν εντελώς το αποτέλεσμα.

Η βιαστική πλύση είναι λάθος

Η πρώτη μας αντίδραση όταν γυρίζουμε από το σούπερ μάρκετ είναι να πλύνουμε τα πάντα. Στην περίπτωση του μαρουλιού όμως, αυτή η καλή πρόθεση λειτουργεί εις βάρος του. Η υγρασία που μένει στα φύλλα επιταχύνει τη φθορά και το κάνει να σαπίζει πιο γρήγορα.

Αν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσεις άμεσα, αποθήκευσέ το άπλυτο. Πλύνε μόνο την ποσότητα που χρειάζεσαι κάθε φορά. Αν πάλι επιμένεις να το έχεις έτοιμο από πριν, τότε το στέγνωμα πρέπει να είναι σχολαστικό, χωρίς ίχνος υγρασίας.

Η ισορροπία στην υγρασία είναι το κλειδί

Το μαρούλι χρειάζεται δροσιά αλλά όχι νερό. Πριν το βάλεις στο ψυγείο, αφαίρεσε τα εξωτερικά φύλλα που είναι ήδη ταλαιπωρημένα. Στη συνέχεια τύλιξέ το με χαρτί κουζίνας και τοποθέτησέ το μέσα σε σακούλα τροφίμων, χωρίς να την κλείσεις αεροστεγώς.

Το χαρτί απορροφά την περίσσεια υγρασία και προστατεύει τα φύλλα από το να μαλακώσουν. Αν δεις ότι το χαρτί έχει βραχεί, άλλαξέ το. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια παρατείνει σημαντικά τη φρεσκάδα του.

Αν το θέλεις έτοιμο για σαλάτα

Υπάρχουν και εκείνες οι μέρες που δεν θέλεις να κάνεις τίποτα επιπλέον. Αν λοιπόν προτιμάς να το έχεις πλυμένο και καθαρό, χώρισέ το σε φύλλα, ξέπλυνέ τα καλά και στέγνωσέ τα προσεκτικά. Έπειτα τοποθέτησέ τα σε δοχείο με καπάκι, στρώνοντας χαρτί κουζίνας στη βάση και, αν χρειάζεται, ανάμεσα στις στρώσεις.

Με σωστό στέγνωμα και ελεγχόμενη υγρασία μπορεί να παραμείνει τραγανό έως και μία εβδομάδα. Το πρόβλημα δεν είναι το πλύσιμο, είναι η υγρασία που μένει.

Μακριά από τα φρούτα που ωριμάζουν

Ορισμένα φρούτα, όπως τα μήλα και οι μπανάνες, εκλύουν αιθυλένιο. Πρόκειται για ένα φυσικό αέριο που επιταχύνει την ωρίμανση και τελικά τη φθορά των λαχανικών που βρίσκονται δίπλα τους. Αν το μαρούλι σου είναι στο ίδιο ράφι, φθείρεται πιο γρήγορα.

Κράτησέ το στο συρτάρι λαχανικών, μακριά από φρούτα που ωριμάζουν έντονα.

Κόψτο με τα χέρια

Αν χρειαστεί να το ετοιμάσεις, προτίμησε να το σπάσεις με τα χέρια αντί να χρησιμοποιήσεις μαχαίρι. Η επαφή με το μέταλλο επιταχύνει την οξείδωση στις άκρες των φύλλων και έτσι εμφανίζεται πιο γρήγορα το γνωστό καφέ χρώμα. Με το χέρι, οι άκρες διατηρούνται πιο φυσικές και ανθεκτικές.

Δώσε του χώρο

Το μαρούλι δεν αντέχει την πίεση. Αν το στριμώξεις ανάμεσα σε βαριά σκεύη ή άλλα τρόφιμα, τα φύλλα θα τσαλακωθούν και θα αλλοιωθούν γρηγορότερα. Χρειάζεται λίγο χώρο για να παραμείνει αφράτο και δροσερό.

Στην πραγματικότητα, δεν είναι δύσκολο να το διατηρήσεις φρέσκο. Θέλει απλώς να σεβαστείς τη φύση του. Και όταν ανοίγεις το ψυγείο και βλέπεις ένα μαρούλι τραγανό, καταλαβαίνεις ότι η σωστή αποθήκευση δεν είναι λεπτομέρεια, είναι διαφορά ουσίας.