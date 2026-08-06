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Είναι από τα πιο “σωστά” πιάτα για τη Μεταμόρφωση: ελαφρύ, νόστιμο, χωρίς περιττά λιπαρά και πολύ κοντά στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.

Υλικά (για 2 άτομα)

  • 2 λαβράκια καθαρισμένα (ή τσιπούρες)
  • 4 μέτριες πατάτες
  • 10–12 ντοματίνια
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • 1 λεμόνι (χυμός + φέτες)
  • 1/2 φλ. ελαιόλαδο
  • ρίγανη, θυμάρι
  • αλάτι, πιπέρι
  • λίγο μαϊντανό

Εκτέλεση

1. Οι πατάτες πρώτα

Κόβεις τις πατάτες κυδωνάτες, τις βάζεις σε ταψί με:

  • ελαιόλαδο
  • αλάτι, πιπέρι
  • ρίγανη
  • λίγο νερό

Ψήνεις στους 200°C για περίπου 25 λεπτά.

2. Προσθέτεις το ψάρι

Βγάζεις το ταψί και βάζεις μέσα:

  • τα λαβράκια
  • τα ντοματίνια
  • το σκόρδο
  • φέτες λεμονιού

Ρίχνεις από πάνω χυμό λεμονιού και λίγο ακόμα ελαιόλαδο.

3. Ψήσιμο

Ξαναβάζεις στο φούρνο για άλλα 20–25 λεπτά, μέχρι να:

  • ροδίσει το ψάρι
  • μαλακώσουν οι πατάτες

Πώς να το σερβίρεις

  • Με φρέσκο μαϊντανό από πάνω
  • Με μια απλή σαλάτα (ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι)
  • Και φυσικά… ένα ποτηράκι λευκό κρασί 

 Μικρό tip

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, βάλε μέσα στην κοιλιά του ψαριού:

  • λεμόνι
  • σκόρδο
  • μυρωδικά

Κάνει μεγάλη διαφορά.

 

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