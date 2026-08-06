Είναι από τα πιο “σωστά” πιάτα για τη Μεταμόρφωση: ελαφρύ, νόστιμο, χωρίς περιττά λιπαρά και πολύ κοντά στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.

Υλικά (για 2 άτομα)

2 λαβράκια καθαρισμένα (ή τσιπούρες)

4 μέτριες πατάτες

10–12 ντοματίνια

2 σκελίδες σκόρδο

1 λεμόνι (χυμός + φέτες)

1/2 φλ. ελαιόλαδο

ρίγανη, θυμάρι

αλάτι, πιπέρι

λίγο μαϊντανό

Εκτέλεση

1. Οι πατάτες πρώτα

Κόβεις τις πατάτες κυδωνάτες, τις βάζεις σε ταψί με:

ελαιόλαδο

αλάτι, πιπέρι

ρίγανη

λίγο νερό

Ψήνεις στους 200°C για περίπου 25 λεπτά.

2. Προσθέτεις το ψάρι

Βγάζεις το ταψί και βάζεις μέσα:

τα λαβράκια

τα ντοματίνια

το σκόρδο

φέτες λεμονιού

Ρίχνεις από πάνω χυμό λεμονιού και λίγο ακόμα ελαιόλαδο.

3. Ψήσιμο

Ξαναβάζεις στο φούρνο για άλλα 20–25 λεπτά, μέχρι να:

ροδίσει το ψάρι

μαλακώσουν οι πατάτες

Πώς να το σερβίρεις

Με φρέσκο μαϊντανό από πάνω

Με μια απλή σαλάτα (ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι)

Και φυσικά… ένα ποτηράκι λευκό κρασί

Μικρό tip

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, βάλε μέσα στην κοιλιά του ψαριού:

λεμόνι

σκόρδο

μυρωδικά

Κάνει μεγάλη διαφορά.