Μια τάρτα που ισορροπεί ανάμεσα στο γλυκό και το αλμυρό, με βελούδινη υφή και έντονα αρώματα. Τα φρέσκα σύκα χαρίζουν φυσική γλυκύτητα, το προσούτο δίνει αλμυρή ένταση και η γκοργκοντζόλα απογειώνει τη γεύση με τον χαρακτηριστικό, πικάντικο χαρακτήρα της. Ιδανική για τραπέζι με φίλους ή για ένα ιδιαίτερο βραδινό στο σπίτι.

Υλικά

1 φύλλο έτοιμης ζύμης για τάρτα ή σφολιάτα

6–8 φρέσκα σύκα, κομμένα στη μέση

100 γρ. προσούτο σε λεπτές φέτες

120 γρ. γκοργκοντζόλα

100 ml κρέμα γάλακτος

1 αυγό

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγα φύλλα φρέσκου θυμαριού

1 κουταλάκι μέλι (προαιρετικά)

Λίγο ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180 βαθμούς. Απλώνεις τη ζύμη σε ταρτιέρα, στρώνοντας καλά και στα τοιχώματα. Τρυπάς ελαφρώς τη βάση με ένα πιρούνι.

Σε ένα μπολ ανακατεύεις την κρέμα γάλακτος με το αυγό και λίγο πιπέρι. Ρίχνεις το μείγμα πάνω στη ζύμη και προσθέτεις κομμάτια γκοργκοντζόλα.

Τοποθετείς τα σύκα με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω και ανάμεσα βάζεις τις φέτες προσούτο, ελαφρώς διπλωμένες. Πασπαλίζεις με θυμάρι και ραντίζεις με λίγες σταγόνες ελαιόλαδο.

Ψήνεις για περίπου 30–35 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και να σταθεροποιηθεί η γέμιση. Αν θέλεις, μόλις τη βγάλεις από τον φούρνο, προσθέτεις λίγο μέλι για επιπλέον γευστική αντίθεση.

Αφήνεις την τάρτα να σταθεί για λίγα λεπτά πριν την κόψεις, ώστε να δέσουν οι γεύσεις και να σερβίρεται πιο εύκολα.

Καλή απόλαυση!