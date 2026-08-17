Κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Μύκονο, η Έλενα Νταβλά επέλεξε να επισκεφθεί το Yiayia Mykonos, το εστιατόριο ελληνικής κουζίνας της γνωστής ηθοποιού και επιχειρηματία Χριστίνας Παππά, στην περιοχή Αργύραινα της Μυκόνου.

Το Yiayia Mykonos αποτελεί ένα ξεχωριστό γαστρονομικό εγχείρημα, αφιερωμένο στην αυθεντική ελληνική κουζίνα και στις παραδοσιακές γεύσεις που ξυπνούν μνήμες από το οικογενειακό τραπέζι.

Το όνομα YIAYIA είναι εμπνευσμένο από την Ελληνίδα γιαγιά, την καρδιά κάθε σπιτικής κουζίνας. Εκεί όπου η απλότητα, η αγνότητα των υλικών και η φροντίδα συναντούν τον χρόνο και τη μαγειρική παράδοση, δημιουργώντας γεύσεις αυθεντικές, γεμάτες συναίσθημα και ζεστασιά.

Το μενού του εστιατορίου αποτελεί έναν ύμνο στις παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις, εμπνευσμένο από τις συνταγές της γιαγιάς. Πιάτα φτιαγμένα με αγάπη, μεράκι και αναμνήσεις σε κάθε μπουκιά, βασισμένα σε τοπικά υλικά και γνώριμες γεύσεις που αναδεικνύουν τη φιλοξενία και τη μοναδικότητα της ελληνικής κουζίνας.