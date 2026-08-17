Υπάρχουν κάποιοι προορισμοί που δεν χρειάζονται συστάσεις. Το Solymar Mykonos, στο Καλό Λιβάδι, είναι ένας από αυτούς. Ένα διαχρονικό, all time classic spot που κάθε καλοκαίρι παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της μυκονιάτικης ζωής, συνδυάζοντας τη μοναδική ομορφιά της παραλίας με την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και το ξεχωριστό lifestyle της Μυκόνου.

Εδώ, η ημέρα ξεκινά δίπλα στη θάλασσα και εξελίσσεται σε μια εμπειρία γεμάτη καλή διάθεση, ξεχωριστές μουσικές, ανεπιτήδευτη πολυτέλεια και ένα κοινό που αγαπά να απολαμβάνει το καλοκαίρι στο καλύτερό του. Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Solymar, δημιουργώντας το ιδανικό soundtrack για ατελείωτες καλοκαιρινές στιγμές.

Το Solymar είναι συνώνυμο της καλής παρέας και του διεθνούς lifestyle, προσελκύοντας κάθε χρόνο τον πιο εκλεκτό κόσμο που επιλέγει τη Μύκονο για τις διακοπές του. Ένα σημείο συνάντησης όπου η ανεμελιά συναντά την κομψότητα και η χαλαρή διάθεση συνυπάρχει με το χαρακτηριστικό Mykonian glamour.

Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία του Solymar έχει και η Beach Boutique, ένας fashion προορισμός πάνω στην παραλία, με carefully curated επιλογές για το καλοκαίρι. Από stylish beachwear, bikinis και ανάλαφρα outfits μέχρι ιδιαίτερα αξεσουάρ, beach bags και προϊόντα για το τέλειο μαύρισμα, η boutique συμπληρώνει ιδανικά το summer mood.

Στο Solymar, όλα μοιάζουν να βρίσκονται στη σωστή θέση: η θάλασσα, η μουσική, η μόδα, οι άνθρωποι και η ενέργεια. Για αυτό και, πέρα από μια ακόμη παραλία της Μυκόνου, έχει εξελιχθεί σε έναν διαχρονικό προορισμό που αποτελεί σημείο αναφοράς για το μυκονιάτικο καλοκαίρι.