Αν θέλεις ένα πιάτο που να είναι χορταστικό, δροσερό αλλά και λίγο πιο ιδιαίτερο από μια κλασική πατατοσαλάτα, αυτή η συνταγή είναι εξαιρετική επιλογή. Οι τραγανές πατάτες δένουν πολύ ωραία με την κρεμώδη σάλτσα, τα πίκλα δίνουν ένταση και το καπνιστό σκουμπρί κάνει όλη τη διαφορά.

Υλικά

350 γρ. πατάτες baby, κομμένες στα τέσσερα αν είναι μεγάλες ή στη μέση αν είναι μικρές

2 κ.σ. ελαιόλαδο

50 γρ. ξινή κρέμα

50 γρ. μαγιονέζα

1 κ.γ. μουστάρδα Dijon

1 κ.γ. ρευστό μέλι

1 κ.γ. λευκό ξίδι κρασιού

1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη πολύ ψιλά

40 γρ. κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

40 γρ. κορνισόν ή αγγουράκι τουρσί, ψιλοκομμένο

1 μεγάλη χούφτα baby σπανάκι, περίπου 60 γρ.

2 φιλέτα καπνιστού σκουμπριού, περίπου 175 γρ., χωρίς πέτσα και κομμένα σε μπουκιές

1 μικρή χούφτα άνηθο, ψιλοκομμένο, και λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

1 μικρή χούφτα μαϊντανό, ψιλοκομμένο, και λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

θαλασσινό αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ετοιμάζεις τις πατάτες

Βάζεις τις πατάτες σε μια κατσαρόλα. Ρίχνεις από πάνω βραστό νερό, προσθέτεις μια γενναία πρέζα αλάτι και τις βράζεις σε δυνατή φωτιά για 5 λεπτά. Τις στραγγίζεις και τις αφήνεις ξανά μέσα στην κατσαρόλα για άλλα 5 λεπτά, ώστε να στεγνώσουν από τους ατμούς.

Τις κάνεις τραγανές

Στο μεταξύ, προθερμαίνεις τον φούρνο στους 220°C, στους 200°C αν είναι με αέρα. Βάζεις το ελαιόλαδο σε ένα ταψί και το αφήνεις στον φούρνο για 5 με 10 λεπτά να ζεσταθεί καλά.

Βγάζεις προσεκτικά το καυτό ταψί, ρίχνεις μέσα τις πατάτες, αλατοπιπερώνεις και ανακατεύεις ώστε να καλυφθούν με το λάδι. Τις απλώνεις σε μία στρώση και τις ψήνεις για 25 λεπτά, κουνώντας το ταψί στα μισά, μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα και να γίνουν τραγανές.

Φτιάχνεις τη σαλάτα

Όσο ψήνονται οι πατάτες, σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύεις την ξινή κρέμα, τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα Dijon, το μέλι, το ξίδι, το σκόρδο, το κόκκινο κρεμμύδι και τα κορνισόν. Προσθέτεις αλάτι και πιπέρι και ανακατεύεις καλά.

Ρίχνεις στο μπολ το baby σπανάκι και, μόλις οι πατάτες είναι έτοιμες, τις βάζεις από πάνω όσο είναι ακόμη ζεστές. Σκεπάζεις το μπολ για 1 λεπτό, ώστε η θερμότητα να μαλακώσει ελαφρώς το σπανάκι.

Ολοκληρώνεις το πιάτο

Προσθέτεις το καπνιστό σκουμπρί, τον άνηθο και τον μαϊντανό. Ανακατεύεις απαλά όλα τα υλικά μαζί. Δοκιμάζεις και, αν χρειάζεται, προσθέτεις λίγο ακόμη αλάτι και πιπέρι.

Μοιράζεις τη σαλάτα σε δύο πιάτα και σερβίρεις αμέσως, πασπαλίζοντας από πάνω λίγα ακόμη φρέσκα μυρωδικά.

Καλή απόλαυση!