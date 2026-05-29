Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Με μεγάλη επιτυχία εγκαινιάσθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 26 Μαΐου, η πρώτη ατομική έκθεση φωτογραφίας του Θοδωρή Θεοδωρίδη με τίτλο “Κάλλος Άλυτον” στην γκαλερί «αγκάθι/Κartαλος» στο κέντρο της Αθήνας. Πλήθος κόσμου επισκέφθηκε τον χώρο της έκθεσης και απολαμβάνοντας ένα ποτήρι κρασί θαύμασε από κοντά τις εκπληκτικές εικαστικές φωτογραφίες του εικαστικού φωτογράφου.

Το φωτογραφικό αυτό πρότζεκτ του Θοδωρή Θεοδωρίδη σκιαγραφεί με έναν πλάγιο και ελλειπτικό τρόπο το πορτρέτο ενός εντυπωσιακού, λιτού και εξόφθαλμα διαφανούς ανθρώπινου σώματος μέσα από τον παραλληλισμό και την αντιστοιχία με το αρχαίο κάλλος.

Η ιδέα της έκθεσης αυτής γεννήθηκε από μια επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της Νάπολης, όπου στην θέαση των αρχαίων αγαλμάτων γίνεται άμεσα αντιληπτή η ευθραυστότητα του ανθρώπινου σώματος, την ίδια στιγμή που παραμένει αιώνιο.

Μάρμαρο και ανθρώπινη σάρκα μέσα από την ασπρόμαυρη φωτογραφική του ματιά μοιράζονται την ίδια φόρμα. Χρησιμοποιώντας το φως σαν σμίλη, η φωτεινή επιδερμίδα ολοκληρώνεται από την σκιά και η σκιά η ίδια είναι τόσο ενεργή και ισχυρή όπως το φως. Οι φωτογραφίες του Θεοδωρίδη προέκυψαν από το βασικό ερώτημα «τι βλέπουμε στα αγάλματα και πως επηρεάζουν τη σύγχρονη ματιά μας; το αιώνιο και το εφήμερο».

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Ιουνίου 2026 (ώρες λειτουργίας, Tρίτη έως Σάββατο 11:30-13:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18:30- 20:30), Μυθήμνης 12, Κυψέλη.