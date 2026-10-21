Η Sephora παρουσιάζει τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια της για το 2026

Η SEPHORA Europe παρουσιάζει τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια της για το 2026, σηματοδοτώντας μία από τις πιο ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες συνεργασίες του brand μέχρι σήμερα στην Ευρώπη.

Η καμπάνια, η οποία σχεδιάστηκε και τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Sephora ως μια τολμηρή έκφραση της πολιτιστικής επιρροής και της δημιουργικής φιλοδοξίας της, συνδυάζει τη μουσική, την κίνηση και το συναίσθημα, επαναπροσδιορίζοντας την εορταστική περίοδο ως μια στιγμή χαράς, σύνδεσης και κοινής γιορτής.

Το project, το οποίο γεννήθηκε μέσα από συζητήσεις μεταξύ της Sephora και της A&R Studios (του integrated creative agency της Universal Music France), φέρνει κοντά τον διεθνώς αναγνωρισμένο και βραβευμένο καλλιτέχνη John Legend, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία της καμπάνιας, τον χορογράφο Nicolas Huchard και τη σκηνοθέτιδα Jennifer Massaux, γύρω από αυτό το κοινό δημιουργικό όραμα.

Στην καρδιά της καμπάνιας βρίσκεται το «Here It Is», ένα πρωτότυπο τραγούδι που συνέθεσε ο John Legend ειδικά για τη Sephora Europe. Μετά την ανακοίνωση της αποκλειστικής συνεργασίας τους, η Sephora παρουσιάζει πλέον ολόκληρο το τραγούδι στις streaming πλατφόρμες, με την υποστήριξη της Republic Records (Universal Music Group, δισκογραφική εταιρεία του John Legend), παράλληλα με την επίσημη ταινία της καμπάνιας, η οποία ζωντανεύει μέσα από το καλλιτεχνικό και χορογραφικό όραμα του Nicolas Huchard.

Ο δημιουργικός κόσμος της καμπάνιας επεκτείνεται μέσα από μια πλήρως ενοποιημένη ενεργοποίηση 360°, συνδέοντας τη μουσική, την κίνηση και το retail σε ολόκληρη την εμπειρία Sephora.

«Αυτή η αποκλειστική συνεργασία με τον John Legend αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη της φιλοδοξίας της Sephora στην Ευρώπη και της ικανότητάς μας να δημιουργούμε μοναδικές στιγμές για το brand σε μεγάλη κλίμακα. Όπως πάντα, η Sephora συνεχίζει να διευρύνει τα όρια, ώστε να προσφέρει στην κοινότητά μας μια εμπειρία που είναι ξεχωριστή, αξέχαστη και απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις αξίες μας», Catherine Spindler, Πρόεδρος της Sephora για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Μια Αποκλειστική Μουσική Στιγμή: «Here It Is», δημιουργημένο από τον John Legend για τη Sephora

Ως μια κομβική στιγμή για το brand της Sephora, η εορταστική περίοδος απαιτούσε έναν καλλιτέχνη ικανό να ενσαρκώσει το πνεύμα του εορτασμού που βρίσκεται στην καρδιά του brand. Με την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά του, το ξεχωριστό καλλιτεχνικό του σύμπαν και την ικανότητά του να φέρνει κοντά όλες τις γενιές, ο John Legend ζωντανεύει το εορταστικό όραμα της Sephora με έναν τρόπο που είναι ταυτόχρονα ουσιαστικός και εξαιρετικός.

Δημιουργημένο ειδικά για τη SEPHORA, το «Here It Is» χαρίζει στην καμπάνια τη μουσική της ταυτότητα. Μέσα από το αδιαμφισβήτητο προσωπικό ύφος του John Legend, το τραγούδι αποτυπώνει τη χαρά, τη συντροφικότητα και το πνεύμα εορτασμού που διατρέχουν ολόκληρη την εορταστική εμπειρία, προσδίδοντας παράλληλα στη συνεργασία μια ξεχωριστή και αποκλειστικά δική της δημιουργική έκφραση.

«Μου αρέσει πολύ να γιορτάζω τις γιορτές, να γιορτάζω την ιδέα της προσφοράς δώρων και να κάνω τους ανθρώπους να αισθάνονται ξεχωριστοί. Το να πηγαίνεις στη Sephora σημαίνει ότι φροντίζεις τον εαυτό σου και κάνεις πράγματα που σε κάνουν να αισθάνεσαι πιο όμορφος, πιο ξεχωριστός. Γι’ αυτό θέλαμε όλοι να αισθάνονται έτσι όταν μπαίνουν σε ένα κατάστημα Sephora. Το τραγούδι έχει πραγματικά να κάνει με το να γιορτάζει κάθε άνθρωπο που μπαίνει εκεί, κάνοντάς τον να αισθάνεται σαν σταρ.» – John Legend, καλλιτέχνης

Το Σύγχρονο Όραμα του Nicolas Huchard και η Δύναμη της Κίνησης

Για να μεταφέρει αυτόν τον μουσικό κόσμο στην οθόνη, η SEPHORA συνεργάστηκε με τον Nicolas Huchard, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στον χώρο του σύγχρονου χορού. Πέρα από τον ρόλο του ως χορογράφος, ο Nicolas Huchard διαθέτει μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ματιά, αξιοποιώντας την κίνηση για να ενισχύσει το συναίσθημα και τη συλλογική ενέργεια που βρίσκονται στο επίκεντρο της καμπάνιας.

Μέσα από τη δική του ερμηνεία των κωδίκων του σύγχρονου χορού, ο Nicolas Huchard δίνει στην ταινία μια δυναμική που ενώνει και εκφράζει τις βασικές αξίες της SEPHORA: τη συμπερίληψη, την αυτοπεποίθηση και τη χαρά της γιορτής. Το χορογραφικό του όραμα συνδυάζεται αρμονικά με τη μουσική του John Legend, δημιουργώντας ένα ζωντανό και σύγχρονο εορταστικό αποτέλεσμα και μετατρέποντας την καμπάνια σε μια δυνατή εμπειρία που αγγίζει τόσο τις αισθήσεις όσο και το συναίσθημα.

«Το σώμα μου είναι ταυτόχρονα το καταφύγιό μου, το εργαλείο μου και ο μεγαλύτερος σύμμαχός μου. Μέσα από την κίνηση, μετατρέπω το σώμα μου σε μια μορφή γλώσσας: έναν τρόπο να εκφράζω αυτό που είμαι, να γιορτάζω τις διαφορές μας και να δημιουργώ χώρους όπου ο καθένας μπορεί να αισθάνεται ελεύθερος να υπάρχει όπως πραγματικά είναι.» – Nicolas Huchard, χορογράφος

Το Κατάστημα, η Μαγεία της Προσφοράς Δώρων και οι Beauty Advisors στο Επίκεντρο της Ιστορίας

Πέρα από την καλλιτεχνική της διάσταση, η καμπάνια τοποθετεί στο επίκεντρο της αφήγησης την εμπειρία του καταστήματος Sephora και τη μαγεία της προσφοράς δώρων. Το κατάστημα μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό, μαγευτικό σκηνικό, όπου ξεδιπλώνεται η εορταστική περίοδος και η αγοραστική εμπειρία γίνεται μια σκηνή γεμάτη συναίσθημα, γιορτή και ανθρώπινη σύνδεση.

Στην καρδιά αυτού του κόσμου βρίσκονται οι Beauty Advisors της SEPHORA, η πραγματική ψυχή του brand. Ενσαρκώνοντας καθημερινά το DNA και τις αξίες της SEPHORA, μεταφέρουν στην ταινία την ενέργεια, την αυθεντικότητα και ένα ουσιαστικό αίσθημα κοινότητας. Τοποθετώντας τους δίπλα σε επαγγελματίες χορευτές, η καμπάνια αναδεικνύει τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά ζωή στην εμπειρία Sephora.

Η συμμετοχή τους στη χορογραφία προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αυθεντικότητα και ενισχύει μια απλή ιδέα: η χαρά της γιορτής ανήκει σε όλους. Μέσα από αυτό το project, η SEPHORA επιδιώκει να επαναφέρει τη μαγεία στην εορταστική περίοδο, τοποθετώντας ξανά το συναίσθημα στην καρδιά της προσφοράς ενός δώρου — ως μια αυθεντική πράξη μοιράσματος, σύνδεσης και χαράς.

«Με αυτή την καμπάνια, θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι πολύ περισσότερο από μια παραδοσιακή εορταστική καμπάνια. Θέλαμε να προσφέρουμε μια πραγματική αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία, όπου η μουσική του John Legend και η χορογραφία του Nicolas Huchard ενώνονται για να αναδείξουν την αληθινή μαγεία των γιορτών. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που τοποθετούμε τους εξαιρετικούς Beauty Advisors μας στην καρδιά αυτής της ιστορίας, όπου λάμπουν δίπλα στους χορευτές και ζωντανεύουν το αυθεντικό πνεύμα της κοινότητάς μας», Elodie Barbé, Αντιπρόεδρος Marketing της SEPHORA Europe.

Μια 360° Ενεργοποίηση σε Ολόκληρη την Ευρώπη

Η καμπάνια ζωντανεύει μέσα από μια πλήρως ενοποιημένη 360° ενεργοποίηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, το «Here It Is» θα ακούγεται στα καταστήματα SEPHORA, μεταφέροντας τη μουσική ταυτότητα της καμπάνιας απευθείας στην εμπειρία του καταστήματος. Παράλληλα, από σήμερα το τραγούδι θα είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό της Sephora Europe στο Spotify, επεκτείνοντας την εμπειρία πέρα από τα καταστήματα και εντάσσοντάς την στις καθημερινές στιγμές ακρόασης των πελατών.

Ένα ισχυρό πλάνο επικοινωνίας υποστηρίζει δυναμικά την εορταστική καμπάνια, δημιουργώντας μια πολιτιστική, συναισθηματική και συμμετοχική εμπειρία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απρόσμενα κανάλια και formats επικοινωνίας θα αποτελέσουν μέρος αυτής της μαγευτικής γιορτής! Με τη μουσική και τον χορό να λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις — μείνετε συντονισμένοι!

Από τις 5 Οκτωβρίου, η Sephora προσκαλεί τους λάτρεις της ομορφιάς να ανακαλύψουν την εορταστική καμπάνια μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα κανάλια της στα social media. Παράλληλα, από τις 12 Οκτωβρίου, με αφετηρία το Ηνωμένο Βασίλειο, οι πελάτες προσκαλούνται να ζήσουν την εορταστική περίοδο τόσο στα καταστήματα όσο και online, να ανακαλύψουν μια αποκλειστική επιλογή δώρων και να γιορτάσουν όλοι μαζί τη μαγεία των γιορτών.

Μια ξεχωριστή συνεργασία με τη Universal Music France και την A&R Studios

Για τη συγκεκριμένη καμπάνια, η Sephora συνεργάστηκε με τη Universal Music France. Η A&R Studios, το creative agency της Universal Music France, βρίσκεται στο πλευρό της Sephora από την πρώτη στιγμή, δίνοντάς της πρόσβαση σε ολόκληρο το μουσικό οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής δισκογραφικής εταιρείας του John Legend, Republic Records.

«Φιλοδοξία μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα τραγούδι με τη δυναμική να εξελιχθεί σε ένα εμβληματικό κομμάτι της εορταστικής περιόδου. Ο John Legend και ο Raphael Saadiq, παραγωγός του τραγουδιού, αποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά αυτή την πρόκληση και δημιούργησαν ένα δυναμικό κομμάτι που είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα αγαπήσει το κοινό. Ως η δισκογραφική εταιρεία του John Legend, θα το προωθούμε με υπερηφάνεια σε κάθε εορταστική περίοδο», Thibault Kuhlmann, Managing Director της A&R Studios.

Η A&R Studios συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη του δημιουργικού concept της ταινίας και ανέλαβε την παραγωγή του υλικού της καμπάνιας.

«Αυτό που έκανε το συγκεκριμένο project ιδιαίτερα συναρπαστικό ήταν η κλίμακά του: η συνεργασία μας με τη Sephora ξεπέρασε κατά πολύ την επιλογή του John και τη δημιουργία αυτού του τραγουδιού. Μαζί αναπτύξαμε και την ίδια την καμπάνια και την ταινία της, επιλέγοντας την Jennifer Massaux για τη σκηνοθεσία και τον Nicolas Huchard για τη χορογραφία, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο δημιουργικό σύμπαν, με στόχο να αποτελέσει μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή της pop κουλτούρας», Xavier Mévellec, Αναπληρωτής Managing Director της A&R Studios.