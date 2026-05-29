Το καλοκαίρι έφτασε και η καλοκαιρινή σεζόν ξεκίνησε επίσημα με το άνοιγμα των θερινών κινηματογράφων, Options Open Air Cinema στο Escape Center στο Ίλιον και Options Open Air Cinema στο Smart Park, στα Σπάτα. Από την Πέμπτη 21 Μαΐου, οι fans του θερινού κινηματογράφου μπορούν να απολαύσουν για άλλη μια χρονιά τις καλύτερες ταινίες της θερινής περιόδου σε 2 μοναδικούς κινηματογράφους με ξεχωριστό χαρακτήρα!

Options Open Air Cinema │Escape Center

Αν θέλετε την αίσθηση του σαλονιού σας χωρίς να χάνετε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης, αυτός είναι ο ιδανικός προορισμός. Αναπαυτικοί καναπέδες και καρέκλες σκηνοθέτη δημιουργούν το απόλυτο σκηνικό για να απολαύσετε την ταινία σας. Συνοδεύστε την εμπειρία με ένα ποτήρι κρασί, δροσερά αναψυκτικά, cocktails και pop corn ή όποιο άλλο snack επιθυμείτε.

Options Open Air Cinema│ Smart Park

Ένας χώρος εμπνευσμένος από γραφική ιταλική πλατεία που μετατρέπει κάθε προβολή σε μικρή απόδραση. Απολαύστε την ταινία σας με cocktail ή μπίρα και τα αγαπημένα σας snacks, και ταξιδέψτε σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει καλοκαιρινή ανεμελιά με κινηματογραφική εμπειρία, εκεί όπου ο καλοκαιρινός ουρανός συναντά την κινηματογραφική οθόνη!

Το πρόγραμμα της φετινής σεζόν είναι γεμάτο με τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες του καλοκαιριού:

STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU

SCARY MOVIE

ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ (Disclosure Day)

TOY STORY 5

ΒΑΪΑΝΑ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ (Τhe Odyssey)

SPIDER-MAN: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ (Spider-Man: Brand New Day)

MINIONS & ΤΕΡΑΤΑ

Όπως πάντα, η επιλογή των τίτλων έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλους τους φίλους του κινηματογράφου με το καλοκαιρινό πρόγραμμα να προσφέρει ψυχαγωγία για όλους: οικογενειακές και animated παραγωγές, action blockbusters και επικές περιπέτειες!

Η εμπειρία συμπληρώνεται από εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα online κράτησης εισιτηρίων, για μια όσο το δυνατόν πιο άνετη επίσκεψη. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλής ποιότητας εικόνα και ήχο και την αγαπημένη αίσθηση του θερινού σινεμά, τα Options Open Air Cinemas είναι ένας ιδανικός κινηματογραφικός προορισμός για τις ζεστές νύχτες της καλοκαιρινής περιόδου!